La historia de de Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano: desde el amor a primera vista en Telefe a un matrimonio de 25 años

En un medio donde muchas relaciones son efímeras, la historia de amor entre Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano se destacó durante años por su estabilidad y bajo perfil. Durante más de dos décadas, construyeron un vínculo sólido, lejos de los escándalos y la sobreexposición. Ella, siempre alejada de las cámaras, y él, con una carrera consolidada en televisión, supieron encontrarar un equilibrio poco habitual en el ambiente artístico. Aunque con el tiempo sus caminos cambiaron, su historia sigue siendo recordada como una de las más duraderas del espectáculo.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano: el inicio en Telefe

La historia empezó en los pasillos de Telefe, cuando Felicitas trabajaba en el área de vestuario del canal. Él ya era una figura reconocida y coincidieron de manera casual en la fila del bufet. A partir de una charla sobre cine surgió una conexión que continuó días después, cuando concretaron una salida juntos. Ese primer encuentro fuera del trabajo marcó el inicio de la relación y con el correr de los meses, el vínculo se afianzó rápidamente.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano el día de su casamiento, cuando formalizaron su relación tras un año juntos.

Según contó el propio Pachu en entrevistas, fue Felicitas quien dio el paso hacia el compromiso. “¿Qué tal si nos casamos?”, le dijo, tal como recordó el humorista. Él tenía 36 años y ella diez menos cuando decidieron formalizar. Al año de haber comenzado a salir, ya estaban casados. Desde entonces, iniciaron una vida en común que se extendió durante más de 20 años, una decisión que marcó el rumbo de ambos.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano: familia y bajo perfil

Durante su relación, formaron una familia con cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina. A lo largo del tiempo, mantuvieron su vida privada lejos del foco mediático. Felicitas, ajena al mundo del espectáculo, ocupó un rol central en la dinámica familiar. En distintas entrevistas, el humorista remarcó la importancia de su familia en su vida. Con el paso de los años, la relación atravesó cambios y finalmente llegó a su fin, aunque sin conflictos dados a conocer en público. La separación se conoció tiempo después, cuando comenzaron a circular versiones sobre un nuevo vínculo del actor.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano junto a sus hijos, Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina

En la actualidad, Pachu Peña volvió a apostar al amor y confirmó que desde noviembre de 2025 está en una relación con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella. La noticia sorprendió porque hasta ese momento no se sabía públicamente de su separación de Felicitas Isse Moyano. Consultado por Puro Show (eltrece), el humorista habló con cautela: “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi ex mujer y nada”. Sobre el presente, explicó: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”. Y cerró con una definición clara sobre su momento actual: “Estoy muy bien, pensando en mis hijos, que todos estén bien. No estoy proyectando nada, es un día a día”.