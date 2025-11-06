Pachu Peña confirmó su nuevo romance y reveló un detalle que llamó la atención: "Yo venía mal con mi exmujer"

En los últimos días, el nombre de Pachu Peña llamó la atención de los periodistas de espectáculo tras enterarse de que el humorista estaba comenzando un noviazgo con Paula, hija del afamado peluquero Leo Paparella. Sin embargo, para muchos de ellos fue sumamente sorpresivo, ya que nadie sabía que se había separado de su esposa, Felicitas Isse Moyano, tras casi tres décadas de matrimonio.

Es así que el actor fue abordado por Puro Show (eltrece) y fue consultado sobre este rumor. Visiblemente incómodo y con total seriedad, respondió las preguntas del notero, quien le consultó sobre su sorpresiva ruptura e inmediata relación.

Pachu Peña | Twitter

Pachu Peña confirmó que está en pareja

Pachu Peña es uno de los humoristas más reconocidos del mundo del espectáculo. Su impronta única y su estilo característico lo llevaron a posicionarse como uno de los actores más destacados del medio. Asimismo, su vida privada siempre estuvo lejos del espectáculo mediático. No obstante, en los últimos días trascendió la noticia de que estaría iniciando un nuevo romance con una mujer de un perfil extremadamente bajo, aunque hija del reconocido estilista Pablo Paparella. La dama en cuestión es Paula Paparella de 42 años, a quien conoció mientras estaba en la etapa final de su matrimonio.

Así lo contó ante los micrófonos del programa matutino que conduce Pampito. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi ex mujer y nada”, explicó deslizando que se le superpondrían las fechas. Pese a estar sumamente incómodo brindando explicaciones sobre su intimidad, el exintegrante de Showmatch señaló que están yendo de a poco disfrutando de este comienzo: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.

Finalmente, puso punto final a sus declaraciones y sentenció: “Estoy muy bien, pensando en mis hijos, que todos estén bien. No estoy proyectando nada, es un día a día”.

Paula Paparella | Instagram

Paula Paparella y Pachu Peña juntos, pero no se exponen

Lejos de hacer alarde de su amor, Paula Paparella y Pachu Peña deciden mantener su idilio lejos de las exposiciones de las redes sociales. Aunque se muestran juntos y comparten salidas a lugares públicos, ambos decidieron -al menos por ahora- preservarse de cualquier imagen juntos para evitar especulaciones y llamar la atención.

Cabe destacar que Pochi, de Gossipeame, en Puro Show, que Paula no tiene hijos y que, si bien está rodeada de personas vinculadas al mundo de la farándula, ella decide mantenerse lejos del foco de la cámara.

Hoy, tras tres décadas de matrimonio, Pachu Peña vuelve a apostar al amor teniendo como horizonte el bienestar y el disfrute de ambos. Manteniendo lo importante en el ámbito de lo privado, el humorista dejó en claro su nueva situación sentimental para poner punto final a las tabulaciones en los medios y así reconocer públicamente su amorío con la hija del reconocido peluquero de las celebridades.

NB