Salió a la luz el verdadero motivo por el que Pachu Peña abandonó Gran Hermano Famosos tras 15 días dentro de la casa

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se asemeja a lo que en un momento fue Gran Hermano Famosos, el reality llevado a cabo en 2007 que se centraba en la convivencia de personas conocidas del ambiente. En este marco, una de las recordadas celebridades que dejó sus huellas fue José María "Pachu" Peña. Aunque su paso fue fugaz, su imagen formó parte de una edición especial dentro de la televisión nacional.

Pachu Peña, un humorista versátil

En 2007, Gran Hermano Famosos (Telefe) vino a romper con la dinámica tradicional del certamen y le propuso a los espectadores, un condimento más interesante: la convivencia de reconocidas personalidades de la TV. Entre la nómina de aquel entonces, saltó el nombre de Pachu Peña. El célebre humorista que ya había dejado su impronta en el público aceptó el desafío y se sumó a la lista de participantes. Por lo tanto, su ingreso generó entusiasmo, ya que muchos espectadores esperaban ver su faceta más espontánea dentro de un formato completamente distinto al que estaba acostumbrado.

Pachu Peña en Gran Hermano Famosos | Captura de pantalla de Telefe

Sin embargo, tan sólo dos semanas después de que haya ingresado a la casa más famosa del país, el intérprete decidió abandonar el jugo por voluntad propia. En aquel momento, su salida generó una fuerte repercusión mediática y abrió un sinfín de especulaciones sobre los motivos reales detrás de su decisión. No obstante, durante el programa El debate (Telefe), explicó los verdaderos motivos que lo impulsaron a tomar esta drástica acción.

La verdad de la salida de GH de Pachu Peña

Según contó en el ciclo donde se conversaba acerca de Gran Hermano Famosos, Pachu Peña abrió su corazón y les puso fin a las especulaciones. “Mi mujer le avisó al equipo de producción que mi padre estaba internado debido a su delicado estado de salud”, reveló en aquella oportunidad remarcando que su decisión fue pura y exclusivamente familiar. Tal es así que viajó para acompañar a sus seres queridos en el difícil proceso.

Pachu Peña en Gran Hermano Famosos | Captura de pantalla de Telefe

Antes de su aislamiento, el cómico ya sabía de la situación clínica de su papá y, antes de ingresar a GH expresó su voluntad de ser informado si había algún tipo de descompensación que requiera la internación del hombre. Al momento de ingresar al certamen, el rosarino se llamó a silencio y dejó de lado el drama familiar que estaba atravesando para concentrarse exclusivamente en la experiencia.

Respecto a sus impresiones por su paso por Big Brother, disparó una mirada crítica que generó sorpresa: “Me quedó un odio terrible de Gran Hermano. Ese programa nunca me gustó, fue una mala decisión mía, ¡pero mala, mala, mala!”.

De esta manera, la salida anticipada de Pachu Peña dejó en claro que, más allá del show y la exposición mediática, las prioridades familiares eran más importantes que cualquier exitoso reality. Su breve paso por Gran Hermano Famosos quedó grabado en la memoria del público como uno de los abandonos más recordados del certamen, demostrando que detrás de cada figura también hay historias sensibles que trascienden la pantalla.

NB