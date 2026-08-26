La nueva vida de Olivia, la hija de Pachu Peña, a los 21 años: dos carreras, un lugar con Cris Morena y la idea de no trabajar con su padre

Desde muy chica, Olivia Peña estuvo vinculada al mundo del espectáculo. Hija de José María “Pachu” Peña y de la estilista Felicitas Isse Moyano, creció entre estudios de televisión y camarines, algo que, sin duda, despertó su interés por las distintas disciplinas artísticas.

Olivia Peña, hija de Pachu Peña

Hoy a sus 21 años, la joven atraviesa una etapa diferente y tiene más claro hacia dónde quiere orientar su futuro. Después de estudiar Gestión de Medios y Producción de Moda, encontró en la Producción Audiovisual el lugar donde pudo combinar varias de sus pasiones. Actualmente cursa el segundo año en Otro Mundo, la escuela artística dirigida por Cris Morena, donde se prepara para desarrollar una carrera vinculada al cine y la televisión.

Olivia Peña encontró su vocación en la escuela de Cris Morena

El camino hasta llegar a esta carrera no fue inmediato. Olivia Peña también se formó en diferentes disciplinas, entre ellas comedia musical, ballet, tap, hip hop, actuación, circo y esgrima. Su llegada a Otro Mundo ocurrió casi de casualidad. Según contó en una entrevista con Hola y La Nación, conoció la propuesta de Avant Media mientras miraba el celular y decidió intentar ingresar, aunque la fecha de inscripción ya había terminado.

Olivia Peña se está formando en la escuela de Cris Morena

Para la instancia de selección tuvo que presentar un guion propio, que escribió durante la madrugada, y luego pasó por una entrevista con Tomás Yankelevich antes de ser seleccionada. Hoy, su formación incluye la realización de cortometrajes y series verticales, además de contenidos vinculados con las artes escénicas, la música y las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entre sus proyectos a futuro aparecen la dirección de casting, la escritura y la dirección cinematográfica.

La relación de Olivia con Pachu Peña y su decisión de hacer su propio camino

Ser hija de Pachu Peña tampoco es un aspecto que Olivia Peña intente ocultar o dejar de lado. La joven habla con naturalidad de la exposición que tuvo su padre y asegura que nunca la vivió como una carga. Incluso reconoce que, en algunas oportunidades, ser hija de un famoso le permitió acceder a determinados beneficios, como conseguir entradas para espectáculos o contar con una ayuda extra cuando la necesitó.

Olivia Peña está decidida en hacer su propio camino

En ese sentido, tampoco considera necesario rechazar las oportunidades que pueda ofrecerle su apellido. Para Olivia Peña, aceptar la ayuda de su padre no significa depender de él ni renunciar a construir una carrera propia. Sin embargo, cuando imagina su futuro profesional, no piensa necesariamente en compartir proyectos con Pachu Peña. Así, mientras reconoce lo que heredó de sus padres, también comienza a darle forma a una carrera con sus propias metas.