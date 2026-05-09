Por primera vez, Sandra Borghi reveló el verdadero motivo por el que se fue de TN y eltrece después de 25 años

Sandra Borghi decidió, finalmente, revelar la razón por la que dejó los canales TN y eltrece tras más de dos décadas. Allí, la comunicadora se desempeñó como cronista, panelista y conductora. Su trabajo más reciente fue en Mediodía noticias junto a Luis Otero.

Sandra Borghi explicó por qué cerró una etapa importante de su vida profesional

Después de más de veinte años convertida en una de las caras más reconocidas de eltrece y TN, Sandra Borghi tomó una decisión que sorprendió tanto a colegas como a seguidores: dar un giro en su carrera profesional y alejarse, al menos parcialmente, de las noticias de actualidad. Lejos de vivirlo como una crisis, la periodista atraviesa esta nueva etapa con entusiasmo y convicción.

En una reciente entrevista, Sandra Borghi habló con total honestidad sobre el motivo que la llevó a replantearse su lugar dentro de los medios. “Había perdido la mística y cuando yo me doy cuenta que la pierdo, ya no me puedo hacer más la boluda”, reveló en el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live).

Sandra Borghi

En la nota, la conductora también profundizó sobre qué aspecto de su profesión comenzó a afectarla emocionalmente con el paso del tiempo. “La del noticiero, la de la actualidad. Me pasó que como nunca sufrí lo que contaba lo empecé a sentir. Me pasó como los médicos, adentro no veía nada pero afuera tomé dimensión”, explicó.

Conmovida al hablar de cómo vive las emociones, Sandra Borghi reveló incluso que suele evitar películas demasiado dramáticas porque le generan un fuerte impacto personal. “Yo tengo un problema, no miro películas. Me hace mal. Tengo que chequear qué película es porque cuando yo estoy de espectadora, me desarmo llorando, sufro, me hace mal y me atraviesa”, relató.

A qué se dedica Sandra Boghi tras abandonar TN y eltrece

Actualmente, Sandra Borghi se encuentra enfocada en un universo completamente diferente, aunque profundamente ligado a la comunicación: el mundo corporativo. La conductora decidió volcar toda su experiencia frente a cámara y detrás de los medios en una nueva empresa dedicada a capacitaciones empresariales.

“Este año estoy más enfocada en el rol empresarial, ya que monté una nueva empresa de capacitaciones. Trabajo mucho con corporaciones en temas de oratoria, storytelling y entrenamiento de voceros; ese es hoy mi trabajo más fuerte y el que me lleva más tiempo”, contó en diálogo con revista Gente.

Sandra Borghi

Según explicó, su intención fue construir una propuesta más integral vinculada a la identidad y narrativa de las compañías. “Me planteé salir un poco de la actualidad para elaborar este rol empresarial con un formato de mirada 360 sobre la comunicación de las empresas. Mi propuesta busca visibilizar a la compañía desde su narrativa profunda y su ADN, capacitando a sus voceros”, detalló.

Pese a este importante cambio laboral, Sandra Borghi no se alejó completamente de los medios. La periodista continúa trabajando en Radio Mitre, emisora en la que ya lleva quince años, y además forma parte del streaming de DirecTV, a través de DGO. Por otro lado, también se encuentra explorando nuevos formatos audiovisuales. Tal como reveló recientemente, trabaja en la creación de contenido junto a una productora y desarrolla un largometraje documental basado en un hecho real junto a Eddie Fitte, exintegrante de Canal 13.

De esta manera y por primera vez, Sandra Borghi reveló el verdadero motivo por el que se fue de TN y eltrece después de 25 años. “Había perdido la mística", aseguró y agregó que comenzó a sufrir las fuertes noticias que debía contar a diario en pleno aire del noticiero.