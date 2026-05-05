Lejos del periodismo, el nuevo negocio de Sandra Borghi después de 25 años en TV

Después de más de dos décadas vinculada a la televisión, Sandra Borghi decidió dar un giro en su carrera y alejarse del ritmo constante de la actualidad. Su salida de El Trece marcó el cierre de una etapa, pero también el inicio de una nueva búsqueda profesional, más conectada con sus intereses personales y la necesidad de manejar sus propios tiempos.

Sandra Borghi

Lejos de desaparecer de los medios, Sandra Borghi mantiene su presencia en Radio Mitre y en el streaming de DirecTV GO, aunque con un enfoque distinto. En paralelo, comenzó a desarrollar una faceta empresarial que hoy ocupa gran parte de su agenda y redefine su lugar dentro del universo de la comunicación.

De la televisión al mundo corporativo

El cambio más significativo en esta nueva etapa tiene que ver con su incursión en el ámbito empresarial. Sandra Borghi lanzó una empresa de capacitaciones orientada a corporaciones, donde trabaja en áreas como oratoria, storytelling y entrenamiento de voceros. Su propuesta apunta a ayudar a las compañías a construir una comunicación más estratégica, enfocándose no solo en el discurso, sino también en la identidad y el ADN de cada organización.

Sandra Borghi

Este enfoque integral le permite trasladar su experiencia en medios a un terreno diferente, donde el objetivo ya no es informar, sino potenciar la forma en que las empresas se comunican. Además, la periodista también se encuentra desarrollando contenido a través de una productora y avanzando en un proyecto documental basado en un hecho real.

El presente sentimental de Sandra Borghi

En lo personal, este cambio profesional también viene acompañado de una etapa más flexible y enfocada en el disfrute. En los últimos meses, Sandra Borghi comenzó una relación con el empresario turístico Pablo Rodríguez, con quien comparte viajes y experiencias en distintos destinos.

Sandra Borghi y Pablo Rodríguez

Este nuevo vínculo se integra con naturalidad a su presente laboral, marcado por una mayor independencia que le permite organizar su tiempo de otra manera. Así, lejos del ritmo de la televisión diaria, Sandra Borghi construye una etapa donde el foco está puesto en elegir, priorizar y expandir su carrera desde un lugar distinto.