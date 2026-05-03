Quién es Pablo Rodríguez, el nuevo novio de Sandra Borghi: "Llegó en el momento en el que tenía que llegar"

Luego de haber confirma do su separación en 2025, Sandra Borghi no solo volvió a apostar al amor, si no que decidió dar un paso más al blanquear pública mente a su nuevo novio. Feliz, la periodista transita un presente sentimental renovado junto a Pablo Rodríguez, un empresario vinculado al mundo del turismo. “Nuestra gran historia de amor llegó como en un momento inesperado”, le contó a CARAS Sandra.

La periodista y Pablo Rodríguez, un empresario ligado al turismo, en Punta Cana.

Cómo nació el amor entre Borghi y su novio

Fue hace tres años cuando Sandra conoció a Pablo, en un evento. En ese momento ambos estaban en pareja, por lo que la relación no pasó de una simpatía inicial. Sin embargo, el año pasado, cuando los dos se separaron casi al mismo tiempo, Soledad Lladó, íntima de la periodista y también amiga de Pablo, fue la “celestina” del reencuentro.

La pareja lleva seis meses de relación. "Nuestro amor fue inesperado", contó Borghi.

“Pablo me emociona porque él es muy sensible y no se guarda nada. Todo lo dice, todo lo muestra, todo lo siente. Entonces, cuando él me presenta así con amigos, con sus seres queridos y además, en vez de decir mi nombre, dice ¨la razón de mi felicidad¨". reveló Sandra, feliz.

Y agregó: "Es la persona más buena, sensible y amorosa que tuve en mi vida y que llegó en un momento que tenía que llegar”. Los hijos de la periodista ya conocen a Pablo, así como la hija de él, una joven de 20 años que vive en Londres, sabe del noviazgo.

Amor consolidado. Los hijos de Sandra ya conocer a Pablo. Están muy enamorados.

Quién es Pablo Rodríguez, el nuevo novio de Sandra Borghi

El hombre que conquistó a la periodista trabaja en el sector turístico, específicamente en marketing hotelero y desarrollo de destinos, lo que explica en parte la dinámica de la pareja, atravesada por viajes y experiencias compartidas. Si bien por el momento no conviven, Sandra y Pablo disfrutan de cada momento juntos y se muestran muy enamorados.

"Es la persona más buena, sensible y amorosa que tuve en mi vida", dijo Sandra.

“A los dos nos agarra en una edad, ya habiendo cumplido un montón de mandatos y de obligaciones, en un momento en el que podemos disfrutarlo plenamente. Tenemos tiempo, salud y las condiciones dadas como para poder disfrutar del presente en un momento en el que sentimos que nos toca una varita mágica”, concluyó Sandra Borghi, cuyas primeras imágenes junto a su nuevo amor la muestran sonriente y plena en Punta Cana.