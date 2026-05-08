Salió a la luz la nueva derrota de Mauro Icardi y la China Suárez contra Wanda Nara

Wanda Nara parece haberle ganado otra pulseada a su expareja Mauro Icardi y a su actual novia la China Suárez. En esta oportunidad, se dio a conocer la razón que podría haber amargado a la pareja, sería por un contrato que involucra millones de dólares y un futuro prometedor.

El proyecto de Disney con Wanda Nara

El periodista Santiago Sposato reveló en el programa "Ya fue todo" que Disney está preparando un proyecto con Wanda Nara y que ya avanzaron las charlas. Asimismo, el comunicador detalló que por el contrario, la productora habría decidido otra cosa para la China Suárez y Mauro Icardi.

Wanda Nara//Archivo

"Me comuniqué con alguien de Disney y le pregunté sobre el reality con el que se habían reunido con Wanda Nara porque tenían ganas de hacer algo con ella", explicó el periodista sobre la charla desconocida hasta ahora de la exesposa de Icardi y la productora internacional.

Wanda Nara//Instagram

Según Santiago Sposato, el formato que prepararía Wanda Nara junto a Disney sería similar al de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, y las grabaciones estarían previstas para comenzar en diciembre, siempre y cuando la compañía dé el visto bueno final.

Disney rechazó a la China Suárez y Mauro Icardi

En este contexto, el periodista sorprendió a todos al revelar que Disney habría rechazado un proyecto de reality protagonizado por la actriz y el jugador, mientras que el de Wanda Nara continúa en marcha y podría concretarse en diciembre. "Disney no aprobó el reality de la China y Mauro", expresó Sposato.

China Suárez y Mauro Icardi//Archivo

El periodista aclaró que no tiene certeza sobre quién impulsó originalmente dicha idea, si fue la misma plataforma o si fueron la China Suárez y Mauro Icardi, quienes la ofrecieron, sin embargo, expuso que la preferencia de Disney con Wanda Nara radica en que "con ella no hay problemas económicos".