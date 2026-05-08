Adiós a las sillas de madera pesadas: la tendencia en ratán que conquistó la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron cómo las sillas de ratán se convirtieron en protagonistas de su nueva casa, dejando atrás las estructuras de madera pesadas. La pareja compartió el resultado de un proyecto que transformó cada ambiente con un estilo rústico y contemporáneo, donde los detalles naturales marcan la identidad del hogar.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo marcaron la tendencia en ratán y le dijeron adiós a las sillas de madera

Nicolás Cabré y Rocío Pardo incorporaron la tendencia de sillas en ratán a la decoración de su casa, en un diseño que combina rusticidad y modernidad. La elección de este material se integra a un proyecto que llevó meses de trabajo y que hoy refleja una estética minimalista, con espacios pensados para resaltar la calidez y la funcionalidad.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

A través de sus redes sociales, la pareja de actores compartió cómo quedó la decoración de su casa después de meses de construcción y remodelación. En el video que postearon en sus redes, se pudo ver el antes y el después de un proyecto que transformó cada ambiente en un espacio de estilo rústico, minimalista y bohemio.

Entre los detalles que más llamaron la atención de los seguidores de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, la incorporación de sillas de ratán marcó una tendencia que se impone en la decoración actual, dejando atrás las tradicionales sillas de madera pesadas. En el comedor se alza una mesa de madera maciza que se convierte en el centro de la ambientación.

El comedor de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Además, sobre la mesa se aprecian lámparas colgantes de fibras naturales que refuerzan la rusticidad del entorno. En este ambiente, las sillas de ratán se integran con naturalidad, aportando ligereza y un aire contemporáneo que combina con la estética general de la casa. La elección de este material responde a una tendencia que privilegia lo práctico y lo versátil.

La increíble decoración de la nueva casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

En la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se priorizan los ambientes abiertos y conectados; en el ambiente se aprecian arcos para conectar el comedor y el estar. Allí, un sillón en forma de L tapizado en beige claro se complementa con modulares más pequeños y una alfombra de yute que continúa la línea natural del espacio.

La casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Junto al sofá se puede ver una lámpara de pie y una obra de arte de estilo naif y cubista en la pared; suman color y textura, mientras las sillas de ratán se convierten en piezas clave para mantener la coherencia estética entre los espacios. El resultado es una atmósfera limpia, acogedora y contemporánea, donde cada elemento cumple un rol específico sin sobrecargar.

La cocina, amplia y funcional, también refleja esta tendencia. Con una isla central de superficie clara, el ambiente se rodea de banquetas con base de madera y respaldo nude. Las luces empotradas refuerzan la modernidad del diseño, mientras que el uso del ratán en distintos rincones aporta calidez y continuidad visual.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el resultado final de su nueva casa con un estilo que integra materiales naturales y detalles modernos. Entre los elementos que destacan se encuentran las sillas de ratán, que reemplazan a las estructuras de madera pesadas y se convierten en parte central de la ambientación.

VDV