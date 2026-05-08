Pampita blanqueó el motivo por el que se separó de Martín Pepa: "No lo podemos negar"

Pampita y Martín Pepa parecían la pareja perfecta y que prometía un lazo con futuro, sin embargo, algunas cuestiones pusieron punto final a la relación. Ante las especulaciones, la artista abrió su corazón y reveló la verdad de la separación ante los micrófonos de los diferentes medios de prensa.

El motivo de quiebre de Pampita y Martín Pepa

"Sí, es verdad. Estoy separada", comenzó diciendo Pampita dejando en claro el final de su noviazgo con Martìn Pepa. En su declaración, la conductora hizo especial hincapié en la buena relación que mantiene con su expareja. "No inventen cosas que no son. Martín es un amor de persona y yo lo adoro, mi familia y mis amigos también", afirmó.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

La conductora también compartió su perspectiva sobre las causas de la separación, dejando en evidencia que no hubo conflictos graves ni traiciones. "No fracasó nada", afirmó, y explicó que la ruptura se debió principalmente a la distancia. "La distancia es algo importante y no la podemos negar", expresó y contó que ambos pusieron lo mejor “toda la voluntad del mundo”, recalcó.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

Pampita reveló cómo está sobrellevando la separación

Pampita manifestó que, lejos de sentirse angustiada, se encuentra en un momento de tranquilidad y autoconocimiento. "Tengo mucho amor en mi vida", aseguró, y mencionó que está rodeada de sus seres queridos: “Tengo amigos maravillosos, familia que siempre está y mis hijos que son espectaculares".

En relación a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con otras personas en las últimas semanas, la conductora fue contundente y confirmó ante los medios de prensa: "Me inventan relaciones para que yo me enoje, agarre el teléfono, llame a un programa y les dé rating".

Pampita//Archivo

Finalmente, Pampita dejó en claro que, en este momento, desea estar sola y enfocada en su crecimiento personal. "Todavía no quiero conocer a nadie, quiero estar sola", afirmó con sinceridad y concluyó: "Estoy sana, muy bien y tranquila. Me voy a enfocar en mí y nada más que eso".