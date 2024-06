En los últimos días se conoció a través de LAM que Guillermina Valdés y Joaquín Furriel estarían separados. Según expresó Fernanda Iglesias en el programa, la reciente pareja habría finalizado su vínculo en buenos términos, aunque ninguno de los dos habló al respecto públicamente.

Así, el público y la prensa esperaba con ansias la aparición de la actriz y expareja de Marcelo Tinelli en las redes. Se ha vuelto más que habitual entre las parejas de famosos, publicar un comunicado en el momento de la separación, pero en este caso los actores decidieron no hacerlo de esta manera.

“Están separados hace 20 días Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. Tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, ni por la distancia. Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funciono como pareja”, informaron desde LAM y agregaron que Valdés afirmó: “Fue todo en armonía, y cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”.

La aparición de Guillermina Valdés en redes sociales

Ante la intriga por la supuesta ruptura de la empresaria, sus más de dos millones y medio de seguidores esperaban su aparición en redes sociales. Fue en el día de hoy que se mostró junto a su hija Helena haciendo una receta deliciosa y fit. "Un huevo, dos cucharadas de avena, dos de coco, polvo de hornear, canela, fruta, manzana o banana, pasas de uva", relataron en la historia mientras la modelo insta a su hija a que muestre la mezcla.

Guillermina Valdés especificó que se trataba de "una tortilla de avena, vuelta y vuelta en la sartén". Luego de este momento familiar en su hogar, la madre de Lolo Tinelli mostró el resultado final afirmando que no tenía "mucha pinta" pero que sí estaba muy buena.