Guillermina Valdés está viviendo una increíble etapa de su vida. Tanto desde lo profesional como en lo personal, se encuentra plena y así se mostró en la alfombra roja de los Premios Platino en México. La actriz habló con la prensa, se mostró con Joaquín Furriel y también reveló cómo es su vínculo con Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Por un lado, la madre de Lorenzo Tinelli reveló que lleva una relación a distancia con Furriel, ya que él vive en España. Así, la pareja se ve cada un mes y medio. "Funciona muy bien, yo tenía miedo, era medio apegada, pero funciona muy bien", reveló sobre este nuevo formato de relación: "Me queda cómodo, cosa que me sorprende".

En torno a la relación entre su ex y Furriel, reveló que aún no se han conocido y cuando le preguntaron "¿Cómo está la relación con Marcelo?", afirmó: "Hermosa", aunque no dio más detalles sobre el vínculo entre ella y el conductor.

La relación entre Milett Figueroa y Guillermina Valdés

Luego, la entrevistadora Mañanísima le consultó: "¿Te cae bien Milett?" y Valdés afirmó muy naturalmente: "Sí, yo me la quería cruzar en el edificio". La conversación continuó: "Viste que dicen que es parecida a vos", le agregaron y así sumó Valdés: "Sí, siempre me dicen pero bueno aún no la pude ver".

"Eso igual de encontrarse en el edificio puede ser incómodo o ¿no?", le consultaron a Guillermina Valdés y ella se mostró muy abierta sobre el tema y con una separación ya superada: "No, ya está. Pasaron dos años casi ".