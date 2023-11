Leo Messi es de las figuras internacionales que más cuida su imagen. Así como no comenta nada en Instagram para no generar polémica, no toca a las mujeres con las que se fotografía. Pero en esta oportunidad un cambio en sus redes llamó la atención.

Desde que Leo Messi se abrió su cuenta oficial de Instagram, siempre tuvo de perfil una foto familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, en las últimas horas, decidió quitarla y poner una de él con el balón de oro.

La nueva foto de perfil de Leo Messi.

Qué foto tenía Leo Messi antes de cambiarla

Cabe recordar que la foto inicial era de hace varios años atrás, ya que Ciro tiene 5 años y en dicha imagen era apenas un bebé, como así también sus hermanos que se veían muy pequeños. La postal fue tomada en el living de la casa que compartían en España cuando Messi jugaba en el Barcelona.

La foto de perfil anterior de Leo Messi.

Este movimiento en las redes de Leo Messi llamó la atención de los seguidores, aunque los fanáticos del fútbol celebraron que elija una con el último balón de oro que ganó el deportista, ya que es la primera vez que pone de perfil una foto con un premio.