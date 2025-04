“Era como una planta, respiraba por mí”: el duro momento que atravesó Zulema Yoma

El 15 de marzo de 1995 marcó para siempre la vida de la familia Menem. Ese día, Carlitos Menem Jr., hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem y de Zulema Yoma, perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Zulemita Menem revivió ese momento desgarrador y describió el profundo dolor que atravesó madre tras la pérdida de su hijo.

“¿Cómo se acomoda ese dolor?”, le preguntó Maugeri. "Hasta que nacieron mis hijos, mi mamá obviamente que mantuvo una lucha y sus fuerzas, pero era como una planta que estaba ahí. Vivía solamente para mí, respiraba por mí", respondió, dejando claro que fue un golpe devastador para todos, pero especialmente para su madre.

Carlos Menem, Zulemita, Zulema Yoma y Carlitos Jr.

El nacimiento de sus nietos fue lo que, según su hija, le devolvió sentido a la vida. "Desde que nació Luca y después Malek, le devolvieron el sentido a la vida de mi mamá. Su vida pasó por sus nietos", explicó. Para Zulemita, su madre es más que un pilar: "Mi mamá es un ejemplo de vida. Lo digo con el mayor orgullo, más allá de ser su hija. Lo digo como mujer, como madre".

Zulemita Menem reveló dónde vive hoy Zulema Yoma

Además reveló que hoy Zulema Yoma vive junto a ella y sus nietos. "Tengo la oportunidad de tenerla conmigo, ella vive en mi casa. Lleva mi casa adelante con sus nietos". Y agregó: “Siempre pensé que mis padres iban a vivir conmigo. Sentía la necesidad de devolverles en vida todo lo que hicieron por mí”.

La devoción por sus padres es un valor que trasladó a Luca Bertoldi y Malek Pocoví, sus hijos. "Siempre fui muy cariñosa con mis padres, por eso mis hijos son así conmigo. El amor es lo más lindo que uno puede enseñar y transmitir. Lo único que hago en esta vida es vivir para mis hijos", afirmó.

Carlos Menem, Zulema Yoma, Carlos Nair, Zulemita y sus hijos Luca y Malek.

Por último, Zulemita Menem habló sobre el cambio radical que experimentó en su vida al convertirse en madre. "Antes de ser mamá era una loca de las motos. Me escapé de mi hermano y me iba a correr al autódromo. Después que nació Luca, se cerraron un montón de cosas. Me empecé a cuidar por ellos. Crecí de golpe".