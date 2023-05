Cada familia afronta la pérdida de un ser querido de diferentes maneras. Esto es lo que explica en su libro Benjamín Vicuña, además revela que él y Pampita se aferraron a las pertenencias de su hija Blanca “para que se la trajeran de vuelta”.

Sin embargo, el actor chileno terminó por entender que tenía que dejar ir esos objetos porque la memoria de la pequeña iba más allá de ellos. En su libro expresó: “La extrañaba salvajemente. Me dolía el cuerpo de tanto extrañarla. Pero ya no estaba en esas cosas”.

Blanca y Benjamín Vicuña.

Luego, Benjamín aclaró: “Mucha gente se queda con la ropa de la persona que ya no está. Otros la regalan rápido porque retenerla por ahí les resulta insoportable, les marca aún más la ausencia. Como en todo este asunto, no hay una fórmula ni algo que esté bien o esté mal. Cada uno lo transita como puede”.

Imagen reciente de Benjamín junto a sus hijos.

Además, Vicuña usó de ejemplo un episodio de la conocida serie de Netflix, "Black Mirror". “Varios años después vi un capítulo de la serie Black Mirror, en la que la protagonista pierde abruptamente a su novio y decide adquirir un humanoide artificial para reemplazarlo. La réplica no sólo es físicamente igual a su novio muerto, sino que además tiene todos sus recuerdos Y un software que posibilita que diga lo que debe decir. Habla como él, sabe acerca de su vida, es un clon perfecto”, contó el actor.

Imagen del capítulo al que hace referencia Benjamín en su libro.

Por último, y haciendo referencia a este capítulo, Benjamín Vicuña reflexionó: “Verla me sacudió porque el disparador de la historia era absolutamente humano. Refiere a la necesidad de buscar a alguien que sustituya a esa persona que amábamos y murió, al menos para recuperar lo básico, para volver a tocar esa mano, sentir ese calor o recibir una respuesta. ¿Cuántas veces vamos al WhatsApp a escuchar un audio o una conversación del pasado? Cuando alguien muere, quienes quedan valoran esa voz que permanece ahí grabada como un tesoro. Ese androide o replicante de la serie tenía mucho sentido porque ese sentimiento que te provoca la muerte, el fuego que uno siente cuando extraña, cuando el cuerpo extraña, es insoportable y no hay modo de aliviarlo”.

¿Por qué Pampita no acompañó a Benjamín Vicuña en la presentación de su libro?

En diálogo con Intrusos, Pampita no solo confirmó que no iría a la Feria Internacional del Libro, sino que además explicó el porqué: “No, no voy a ir para que pueda tener él toda la atención y no salir de foco con mi presencia”.

Por último, Pampita cerró: “Estoy invitada, pero yo preferí no ir para que Benjamín pueda estar tranquilo, que toda la atención esté en el libro y no se vaya el foco hacia otro lado”, y agregó: “Es el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitado este tipo de libro. Me alegra que ayuda a mucha gente”.