¿Qué pasa entre Mecha y su ex pareja, Eduardo Celasco? El audio filtrado de la hija de Susana Giménez

Aunque Mercedes ‘Mecha’ Sarrabayrouse prefiere mantener el bajo perfil, el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, reprodujo un audio en el que la hija de la ‘diva de los teléfonos’, habla sin tapujos de las negociaciones con su ex y cómo se siente al respecto.

Mecha y su ex pareja y padre de sus hijos –Manuel y Lucía Celasco–, Eduardo Celasco, atraviesan una disputa por 10 millones de dólares desde hace ya varios años.

En esta oportunidad, la hija de la conductora más famosa de Telefe, le confesó a un conocido: "Mi ex no me quiere dar nada porque mi madre tiene plata. Me robó toda mi plata”.

Luego aseguró: "Yo ya me cansé de este tema, soy una persona que no quiere ser pública bajo ningún aspecto. Me abro. Todo lo que uno hace de bueno la vida te devuelve”.

“Tengo muchos quilombos, estoy triste, estoy deprimida” afirmó Mecha, que en mayo de este año confirmó su separación de Joe Miranda, importante asesor comercial de marcas de renombre en Argentina.

Días atrás, Miranda expresó cómo fue tener a la conductora de suegra: "Susana se vivía metiendo en la relación. Era muy activa en algunas cosas de la pareja y habría tenido una importante intervención".