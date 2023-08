La justicia rechazó el pedido de restitución de matrícula de Aníbal Lotocki

Este jueves revelaron en Intrusos que la situación judicial de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna y que enfrenta varias denuncias por mala praxis, empeoró con una nueva decisión de la justicia.

El encargado de comunicar la información de último momento fue Pablo Layus, quien explicó que la Justicia desestimó la apelación que el polémico doctor presentó frente a un pedido de parte de sus víctimas para evitar que siguiera ejerciendo su profesión.

Imagen reciente de Aníbal.

"El abogado de Lotocki había apelado esta decisión, pero la cámara dijo que es correcto lo que fue presentado por sus víctimas. Esto da la pauta de que la sentencia en su contra podría quedar firma y terminaría en la cárcel", informó el panelista en el ciclo de América.

Recordemos que fueron Gabriela Trenchi y Pamela Sosa las que impulsaron este pedido en la Justicia para intentar inhabilitar a Aníbal Lotocki luego de la gran cantidad de denuncias por mala praxis.

¿Cómo se encuentra Silvina Luna?

Hace unos días, Damián Rojo reveló el estado de la querida modelo en Bien de Mañana: “Ella está en estado crítico. Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”.

Y reveló que el problema que enfrenta Silvina Luna es irreversible: "Una profesional me contó el otro día que el cuadro a nivel renal es irreversible. Es muy difícil que se recupere. Creo que, en este momento, hay que pedirle más a Dios que a la ciencia con lo que pueda pasar con Silvina Luna”.

J.C.C