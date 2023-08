Aníbal Lotocki está cada vez más complicado frente a la Justicia luego de la muerte de Mariano Caprarola, quien tuvo una vida similar a la de Silvina Luna a causa de los materiales que el cirujano inyectó en su cuerpo. El asesor de imagen no fue la primera víctima mortal del cirujano.

Romina Vega, la primera víctima de 21 años de Aníbal Lotocki

La causa de Aníbal es compleja ya que es cirujano, pero no cirujano plástico. Con lo cual no debería haber estado habilitado para proceder con cirugías estéticas. Esta situación le permitió apelar en varias causas porque él confesaba abiertamente en la televisión que no era especializado.

Sin embargo, son muchas las denuncias que tiene en su contra y la Justicia tomó medidas a partir del segundo paciente que murió tras una intervención de Lotocki. La primera víctima fue Romina Vega, una joven de 21 años de Posadas, Misiones, quien acudió a una clínica de su provincia para realizarse una lipoaspiración en brazos, abdomen y con inyección de grasa en los glúteos.

El caso ocurrido en 2007 conmocionó al país y una jueza de Misiones comenzó a investigar al cirujano para descubrir que la clínica que había alquilado para operar no estaba habilitada con todos los permisos requeridos. La madre de Romina habló con los medios y expresó que Aníbal le había asegurado que saldría caminando.

Según una nota de aquel año del portal Infobae, Vega murió por "Una embolia de grasa". Inmediatamente fue trasladada a otra clínica con terapia intensiva, pero la joven no puedo superar el shock que el procedimiento provocó en su cuerpo.

Cristián Adolfo Zárate, un paciente de 50 años

Cristián fue la segunda víctima del falso cirujano plástico, quien murió en febrero de 2021 luego de la intervención de Aníbal. El paciente se había realizado una dermolipectomía y su situación se complicó a partir de un sangrado interno que habría ocurrido por la extracción de una hernia abdominal que Lotocki quiso sacar, según explica La Nación.

El hombre era padre de dos adolescentes y murió en un centro de estética en el barrio de Caballito que alquilaba el cirujano. En esa época solo estaban permitidas las operaciones de riesgo de vida, por lo que la Justicia también evaluó la infracción del cirujano al no acatar las órdenes establecidas durante la pandemia.

Aníbal Lotocki

Esta causa, sumada a las demás denunciar por mala praxis, logró que la Justicia determinará una condena de 5 años de inhabilitación médica, aunque aseguran que no la está cumpliendo, y una condena de 4 años de prisión, a la cual está buscando apelar para evadirla. La muerte de Cristián se habría dado por la perforación de órganos.

La muerte de Mariano Caprarola

En el día de ayer se conoció la triste noticia de que el periodista de moda y estilista, Mariano Caprarola, murió tras una larga lucha contra las consecuencias de Lotocki. Al igual que Silvina Luna, el hombre de 49 años tenía problemas en los riñones por una hipercalcemia a causa de intoxicación por metacrilato.

Mariano habló de su situación en más de una ocasión y dio un duro testimonio sobre la impunidad con la que se maneja el cirujano, ya que dio a entender que hay figuras muy poderosas que lo protegen y así logra evadir todas las condenas y allanamientos.

"Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quien lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de p... como él. Si lo digo me va a pasar algo", expresó durante una entrevista en Polémica en el Bar. Sin embargo, Marcela Tinayre reveló que Caprarola dejó el nombre de la persona que protege a Aníbal Lotocki en una caja de seguridad.