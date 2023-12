Este fin de semana se celebraron los premios Martín Fierro de la Moda y los elegidos para estar al frente del evento fueron Ángel de Brito y Valeria Mazza. Ambos destacaron lo bien que lo pasaron trabajando juntos y, ahora, Carmen Barbieri reveló cómo hizo el conductor de LAM para parecer más alto en vivo.

Luego de escuchar una nota que Socios del Espectáculo realizó junto a ambos conductores, Barbieri expresó en Mañanísima: "Me gustó esta pareja, me pareció genial la conducción y creo que ella no se puso un tacos tan altos".

Valeria Mazza junto a Ángel de Brito.

Por su parte, Estefi Berardi agregó: "Él tenía una plataforma", y al escucharla, Majo Martino destacó una actitud de Valeria: "Ella no usó el taco más alto de todos como para poder equipararse. Fue buena compañera".

Por último, Carmen Barbieri decidió compartir el truco que utilizó Ángel de Brito para parecer más alto al lado de Valeria Mazza: "Él usó un tres medidas, como se ponía Carlos Gardel para las fotos. Él era muy bajo. Son como unos cajoncitos de madera. Hay algunos que son más altos y otros más bajos. Gardel llevaba un tres medidas siempre abajo del brazo".

Qué dijeron sobre el evento Ángel de Brito y Valeria Mazza

En el móvil que realizó Socios del Espectáculo, cuando el cronista le consultó al conductor si sintió presión al estar junto a la modelo, Ángel respondió sincero: "No, pudimos acordar todo. Nunca habíamos trabajado juntos y la verdad es que pegamos onda rápido. Nos vamos a divertir".

Además, Valeria Mazza también se mostró feliz de trabajar junto a Ángel de Brito y agregó: "Todo fluye. Vinimos a pasarla bien. Queremos que todos la pasen bien. Así que nada, la idea es divertirnos y celebrar el mundo de la moda".

J.C.C