Pampita, es una de las modelos con más trayectoria en el modelaje argentino. Empezó de muy chica en los medios, con su simpatía y dulzura logró ganarse su lugar y hoy en día es una de las personalidades más adoradas por el público y de las más buscadas por los marcas internacionales y eventos que requieren de su presencia.

El pasado fin de semana, se celebró los Premios Martín Fierro de la Moda en la Usina del Arte y Carolina estuvo presente, ya que estaba nominada y como siempre, brilló y acaparó todas las miradas con un vestido en color azul francia profundo del diseñador Fabián Zitta, que contaba con un corset, un tajo profundo y una cola de estilo dramático o teatral, que comenzaba desde la cadera y finalizaba en el piso.

Pampita en Los Premios Martín Fierro de Moda

La jurado del Bailando 2023 estuvo acompañada por su marido Roberto García Moritán y al momento que ella subió al escenario para recibir el galardón por el Martín Fierro de la Moda de Oro, la miraba completamente enamorado y con muchísima admiración.

Las frases más destacadas del discurso de Pampita en los Martín Fierro de la Moda

Al momento de acercarse al micrófono, Pampita emocionó al público con sus emotivas palabras, tras agradecer a Dios, al jurado, a sus hijos y recordar los primeros pasos que dio en su carrera: : ‘’Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé a trabajar en esto, lo disfruté tanto y no me importaba nada, no me importaba absolutamente nada, ni las horas, ni subirme a un avión, ni estar sola, ni lo que se pagaba ,ni nada...’’, expresó



Pampita y Roberto García Moritán

Y continuó: ''Lo hacía todo porque de verdad amo el mundo de la moda, me encanta. Gracias a todos los diseñadores que me prestan absolutamente todos, soy una gran Cenicienta porque todos los días alguien me presta algo para ponerme todos los días, entra y sale ropa de mi casa que no es mía... Tenemos una industria de la moda tan maravillosa y una mano de obra tan espectacular que todos nuestros diseños no le envidian nada a ninguna parte del mundo. Estamos llenos de gente talentosa", manifestó emocionada.

Cerca del final de su discurso, la conductora pidió por una Argentina más próspera para que el mundo de la moda y la industria pueda seguir creciendo, junto a los diseñadores y los nuevos rostros talentosos que día a día hacen eco de sus creaciones y quiere triunfar en el país.

Las palabras de Pampita para Roberto García Moritán

Luego, se refirió al legislador que la miraba desde su asiento, visiblemente emocionado: "Me olvido de alguien muy importante. Se lo dedico a mi amor, Roberto, que me hizo una familia hermosa, una familia que soñé tener. Que sabe lo que es para mí, sabe lo que es para mí llegar y tener a alguien que me acompañe para comer, charlar el día, que me escuche de mis cosas, para mí significa un montón, para mi alma, para mi espíritu...’’, manifestó, con mucho amor en sus palabras.

Finalmente, Pampita le dedicó las últimas frases a Roberto García Moritán: ‘’Significa un montón tener ese amor y tener mi corazón cuidado y me permite ser mejor y salir a trabajar con ganas y y ponerle el corazón a todos mis proyectos, con una alegría inmensa. Así que tu amor me hace grande. Un beso a mi vida. Gracias, gracias Rober, gracias a mi familia entera", concluyó muy feliz por el premio.

D.M