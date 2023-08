Alfa, fue uno de los personajes más controvertidos de Gran Hermano 2022, por su personalidad sin filtros y burlona, se ganó bastante odio por parte del público fanático del reality y hasta el día de hoy continúa siendo bastante mediático. El día de ayer, el exparticipante volvió a hacerlo, al burlarse de Moria Casán.

¿El motivo? El día de ayer fue las elecciones de las PASO 2023, que resultó ganador el candidato a presidente Javier Milei, arrasando con el 30, 28% en 16 provincias. Sobre este contexto, Malena Galmarini perdió frente a Julio Zamora por la candidatura a intendenta de Tigre.

Malena Galmarini

Vale recordar que la politóloga es la hija de Pato Galmarini, pareja actual de Moria Casán, con quién Alfa meses atrás tuvo varios desencuentros y ante la derrota de la candidata, el exparticipante aprovechó para arremeter con todo.

El meme que posteo Alfa sobre Moria Casán

Desde Twitter, el Ejercito de LAM, dio a conocer la historia de Instagram que posteo Alfa con un meme de la diva: "Buen día, soy la ex de Galmarini. Quisiera hablar con el papá de Milei... ¡lo amo!", decía. Dicha indirecta, la One no la dejó pasar por desapercibida y le contestó furiosa.

Moria Casán le respondió a Alfa de Gran Hermano

Dos horas más tarde, la vedette le contestó mediante un tweet: ‘’A días de cumplir 77, me sigue impresionándote mi fama y las de lo que se la creen. Ya llamando a Milei, Massa, no lo entiendo’’, empezó el texto de la diva.

La respuesta de Moria Casán a Alfa

Para finalmente, despacharse con todo contra Alfa: ‘’Como meme de alguien que usa una bandana que le interviene las neuronas, que solo funcionan, que solo funcionan con la forrandulla’’, cerró Moria Casán.

D.M