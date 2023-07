Bailando 2023 ya está calentando motores y preparándose para una emisión histórica que marcará el renovado regreso de Marcelo Tinelli a la televisión.

Esta temporada, la novedad no sólo es el cambio de canal sino que el conductor renovó su staff de participantes, aunque también incluyó a los históricos.

Entre las principales figuras convocadas se incluyen a Cande Tinelli (que por el momento está en duda, debido a que está en España junto a Coti), El Tirri, Lourdes Sánchez, Julieta Castro, Coki R, Cami Homs, Anabel Sánchez, la joven que aspira a ser modelo de Vogue, Kennys Palacios, Romina Malaspina, Flor Vigna, Fernanda Sosa, Charlotte Caniggia, Guido Zaffora y Maxi de la Cruz, según reveló Ángel de Brito.

Pero además de estas incorporaciones, la novedad está en los ex participantes de Gran Hermano que le soltaron la mano a Telefe y serán parte de esta nueva camada.

Tomás Holder, el tik toker que logró su sueño

Tomás Holder fue el primero en dar el el sí al Bailando 2023 sin dudas. El primer eliminado de Gran Hermano 2022 aseguró estar cumpliendo un sueño.

“Estoy súper emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas", dijo en su momento en un video en el que estalló en llanto.

Alfa, dio el sí pero que ahora tiene dudas

Alfa también fue uno de los primeros convocados por la producción de Marcelo Tinelli para el Bailando 2023, aunque su participación ahora está en duda. El inolvidable personaje de Gran Hermano aseguró que su salud le impide los ensayos.

"Lo que pasa es que ando con un dolor en la rodilla izquierda que está complicado, así que estoy viendo. Lo estoy retrasando por eso nada más. Fui al médico y tuve que parar con el gimnasio", contó recientemente.

Además de Bailando 2023, Alfa es parte del nuevo elenco de Polémica en el Bar junto a Marcela Tinayre y Chiche Gelblung.

Coti Romero y El Cone: los acusan de separarse para generar polémica

Coti Romero y Alexis El Cone Quiroga fue otra de las parejitas de Gran Hermano en confirmar su participación en Bailando 2023 con toda la ilusión.

Los ex hermanitos decidieron empezar este desafío juntos pero después confirmaron que bailarían por separado, antes de oficializar la ruptura.

Coti y El Cone se separaron como pareja y los rumores sobre una "estrategia" mediática comenzaron a correr. Sin embargo, la correntina aclaró que su distancia es real y la decisión le generó una fuerte angustia.

"No fue algo puntual, pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo porque creo que ninguno estaba acostumbrado a todo esto y me parece que pasa con la mayoría", contó de entrada Coti Romero.

Romina Uhrig, una de las últimas incorporaciones

Para sorpresa de todos, la ex Gran Hermano aceptó participar y le contó en exclusiva para CARAS cómo fue la convocatoria.

“Obviamente agradecí por tenerme en cuenta. Es que yo no bailo y el productor me dijo que había mucha gente que no bailaba. Se que hay que estar preparado, pero no sé todavía”, contó la ex diputada.

“Me la banco re bien, sobre todo por tantas cosas que se dijeron de mí tan fuertes que no fueron pavadas”, agregó.

Romina Malaspina, una antigua Gran Hermano que reapareció

Romina Malaspina apareció en la edición 2015 de Gran Hermano que se transmistió por América TV.

Luego, continuó con su trabajo mediático y apareció en la portada de la revista Playboy Argentina, además de protagonizar algunos videoclips. También fue parte del noticiero de Canal 26 donde impactó con su personal estilo y su vestuario que se salía de lo convencional para este tipo de programas.

Ahora, quiere dedicarse de entero a la música y comenzó a trabajar como DJ. "Dejé el periodismo porque tenía más ambiciones", dijo recientemente en Intrusos.

Luego, reveló cómo se prepara para el Bailando 2023. "Con el Bailando estoy comprometida porque no se bailar nada. Es difícil bailar, estuve ensayando pero soy durísima", disparó.