Noel Barrionuevo es una de las deportistas más reconocidas en Argentina que se suma al Bailando 2023. Tras finalizar su carrera deportiva en Las Leonas, la aficionada al hockey buscó distintos pasatiempos y llegará a la competencia con una inspiradora historia de vida que la tiene como protagonista. La exjugadora de hockey atravesó 20 años con trastornos alimenticios muy difíciles de dejar atrás.

Quién es Noel Barrionuevo, exjugadora de hockey estrella de Argentina

Luego de varios años Tinelli regresa a las pantallas de América para conducir una nueva edición del Bailando 2023 y, si bien se repiten muchos participantes que tienen una larga trayectoria en la competencia, también llegan otros que jamás han estado en contacto con la danza.

Uno de ellos es Noel, quien dedicó toda su vida al hockey profesional siendo una de las integrantes de Las Leonas, la selección femenina de hockey muy reconocida y valorada en nuestro país. Pero ese no es el único de los logros que tuvo Barrionuevo, y es que el éxito de su carrera ocurrió en paralelo a una etapa de su vida.

Noel Barrionuevo, la ex leona que se suma al Bailando 2023

Durante su adolescencia, mientras finalizaban sus últimos años del secundario, Noel atravesó una dura lucha contra los trastornos alimenticios. De joven, incrementó su dismorfia corporal fue diagnosticada con anorexia y episodios de bulimia. Inmediatamente, sus padres buscaron centros especializados en estos casos y "Mi psiquiatra me salvó la vida", explicó la ex leona en una entrevista con La Nación.

Noel Barrionuevo en los JJOO

"Eran períodos de anorexia con bulimia, era un mix. Se pueden dar las dos cosas a la vez", expresó. Y es que su tratamiento intervenía con algunas pautas de la selección que debía cumplir. Como deportista de alto rendimiento era fundamental que cuidara su salud y por esa razón, tras muchos años de pelearla, decidió usar sus plataformas para concientizar.

Noel Barrionuevo

Barrionuevo se retiró del deporte competitivo a sus 37 años y tras sus despedida en redes recibió muchas críticas dirigidas a su cuerpo, comentarios dañinos que la hubiesen destrozado si no hubiera hecho todo el camino que transitó. "Me pareció oportuno después de que me dijeran ‘qué gorda sos’ en una historia que subí a Instagram. Hoy no me afecta, pero sí tengo un pasado en el que me hubiera afectado. Entonces, lo quise comunicar de alguna manera", explicó.

Actualmente, Noel Barrionuevo se preparara para lograr un buen desempeño en el Bailando 2023 acompañada de Sergio Cabrera y será su primera vez debutando como bailarina y participante de un reality.