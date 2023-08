Marcelo Tinelli regresa a la televisión en este mes de agosto para traer consigo una nueva edición del Bailando. El mítico y polémico programa aterriza en las pantallas de América TV y promete ser todo un éxito para el canal. Sin embargo, a pocos días del estreno, los escándalos por los participantes no se ha hecho esperar, como la llegada de Fernanda Sosa, una influencer uruguaya que ha sido acusada en Argentina de no ser conocida por nadie.

No obstante, desde la producción del Bailando, afirman que es una estrella internacional y que le daría un giro importante al programa. Pero el ciclo aún no está en el aire y habrá que esperar si cumple con las expectativas.

Por otra parte, es importante destacar que Fernanda no viene sola, estará acompañada por el bailarín Jona Martini, quien se ha visto muy cercano a la mediática en los últimos días. Incluso, la acompañó durante su visita a Montevideo en su encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou.

Jona Martini, Fernanda Sosa y Luis Lacalle Pou.

Quién es Jona Martini, el compañero de Fernanda Sosa en el Bailando 2023

En su cuenta de Instagram, Jona Martini se describe como bailarín del ballet oficial de la Provincia de Córdoba. Cuenta con más de 9 mil seguidores y ha realizado 248 publicaciones. En dicho perfil, se puede apreciar el historial del caballero, quien indudablemente se preocupa mucho por su físico. Lleva una vida fitness que lo combina con su aspecto artístico. La danza, el ballet, algunos ritmos latinos y clásicos, son parte de los géneros que ha experimentado.

También es un fanático de la moda. Suele lucir increíbles looks, con juego de todo tipo de colores, siguiendo tendencias y marcando su propio su estilo. Asimismo, es un personaje concurrente en el famoso teatro Libertador de Córdoba. Allí ha participado en piezas de ballet como "Los Cascanueces" para la temporada navideña. Además, de otros títulos como "Algarabía", "La sombra del amor" y "Los Can Can".

En sus últimos posts de Instagram, Jona Martini ha mostrado que tiene muy buena química con la que será su compañera en el Bailando 2023, Fernanda Sosa. La modelo suele comentar algunas publicaciones del especialista. Se nota que existe muy buena onda y que han compartido algunos momentos que les ha permitido desarrollar este vínculo.

No hay dudas de que Jona Martini podría ser una de las grandes figuras del regreso de este formato, esta vez en América TV. Tiene un talento innegable que puede que conquiste las exigencias de Moria Casán, Ángel De Brito y Pampita.

AM