Iván Ramírez tiene 24 años, está trabajando en la temporada veraniega de teatro en Carlos Paz con Fátima Florez e interpretó a Ricardo Fort en la serie "El Comandante" que se estrenó el mes pasado en Star+.

Comenzó como humorista en las actuaciones de su colegio secundario y en las fiestas de 15 de sus compañeras para brindar un show. Iván Ramírez siempre fue un joven inquieto apasionado por hacer reír a los demás. Antes de realizar la temporada teatral con Fátima Florez, fue protagonista en la serie sobre la vida de Ricardo Fort. "Pensé que era él, pero era yo", explicó el joven a una periodista de Teleshow cuando le preguntó qué sintió al verse en la pantalla como El Comandante.

Ramírez contó que para lograr el mejor parecido posible con Ricardo, la producción utilizó una tecnología que fusiona dos rostros y así fue cómo lograron conseguir el característico mentón del chocolatero y su gruesa voz. El humorista tuvo que enfrentar un largo proceso para hacerle sentir a los televidentes que estaban observando al mismísimo Fort. “No sos vos, es Ricardo”, es el comentario que más recibió hasta ahora, pero lejos de ofenderse lo toma como un halago a su trabajo.

Iván Ramírez había comenzado a estudiar en la universidad profesorado de historia, pero distintos trabajos paralelos en relación a su actividad como humorista no le permitieron compatibilizar los horarios. “Me tiré a la pileta y mal no me fue", expresó el joven y confesó que siente mucho orgullo haber alcanzo todo lo que alcanzó con 24 años porque "Rompí la barrera de que los imitadores no pueden actuar".

El parecido entre Ricardo Fort e Iván Ramírez a la derecha

Iván Ramírez, luego de participar en fiestas de familiares y conocidos para animar a los invitados, participó en diferentes programas de Guido Kaczka y otros conductores que hicieron despegar su carrera. El actor que interpretó a Ricardo Forto aseguró que su familia es "Mi fábrica", ya que cada integrante colabora para que el pueda imitar a la perfección a sus personajes.

OL.