La historia de Ricardo Fort cobró otra vez vida con El comandante Fort, el documental sobre su meteórica carrera.

Pero entre los detalles desconocidos de este personaje un nombre aparece con timidez: se trata de Ayelén Fernández, la mujer que acompañó a Fort en su camino a la fama abrupta.

Ayelén fue su agente de prensa y también su productora. Fue quien acompañó al millonario en sus locuras y quien lo escuchó de madrugada cuando surgían las ideas más descabellas. Pero la productora, además, reveló que Ricardo Fort sabía que su muerte iba a llegar pronto.

Ayelén Fernández, la mujer misteriosa que acompañó a Ricardo Fort

“En nuestra primera reunión de trabajo me dijo: ‘Yo me voy a morir a los cinco años de ser muy muy famoso y voy a quedar en la memoria de la gente a perpetuidad, como Marilyn Monroe’. Esa frase, que me pareció tan shockeante en ese momento, 13 años después tiene toda la lógica del mundo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Lo tenía todo claro, lo había armado”, contó la rubia en Teleshow.

Ayelén Fernández, la mujer misteriosa que acompañó a Ricardo Fort, reveló que el millonario predijo su muerte

Actualmente, Ayelén Fernández es dueña de la productora cinematográfica Bestia Lab y fue quien aportó datos clave de la historia de Ricardo Fort para la serie de Star Plus. “Di mi testimonio, sobre todo para que la historia esté contada desde cero de la manera correcta. Con tanta información de Ricardo y tanta gente que se involucró, estaba todo desordenado”, aseguró.

Cuándo fue la última vez que vio a Ricardo Fort

Ayelén Fernández también contó cuál fue la última vez que vio a Ricardo Fort y el valioso regalo que le dejó El Comandante. El millonario le dejó un rosario con brillantes y piedras preciosas. “Es tuyo”, le dijo en Miami una de sus últimas noches.

Pocos días más tarde Ayelén recibió un llamado. “El teléfono me sonó a la madrugada y yo ya sabía por qué me buscaban... ‘Ricardo falleció’, me dijeron. Fue terrible para mí. Esa impotencia porque... ¡él lo sabía! Y estaba llorando para que no lo dejemos morir, para que hiciéramos algo, para que alguien lo pudiera atender... Y se murió”, reveló.

Ayelén Fernández, la mujer misteriosa que acompañó a Ricardo Fort, reveló que el millonario predijo su muerte