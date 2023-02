Hace unos días Fátima Florez había tenido un conflicto con Moria Casán luego de que ésta la amenazara con demandarla si no dejaba de imitarla. Esta mañana se conoció que la humorista se encuentra en pleno proceso judicial contra la Metro Goldwyn Mayer por un supuesto plagio.

Se trata de la reconocida productora de cine que se caracteriza por mostrar un león rugiendo en su introducción. Juan Etchegoyen fue quien dio a conocer la noticia en un vivo de Mitre Live y aseguró que "Estalló una bomba en Carlos Paz", donde Fátima Florez se encuentra en un éxito total arriba del escenario. "Fátima está enfrentada judicialmente a la productora de cine Metro-Goldwyn-Mayer y tengo un documento que lo comprueba", comenzó contando el periodista.

"El mes pasado (diciembre) nuestro cliente tomó conocimiento que usted estaba promocionando su nuevo show ´Fátima de oro´ con un diseño que imita el logo del león. El diseño elegido reproduce exactamente el logo del león y lo sustituye con la imagen de Fátima Florez", fue lo que Juan Etchegoyen leyó de la carta de documento que recibió la humorista.

El periodista aseguró que esta es la razón por la que Fátima Florez atrasó el comienzo de sus shows y por el que tuvo que cambiar el nombre y logo de su obra. Según Etchegoyen, habernos consagrado campeones del mundo "Le salvó las papas" a la imitadora para poder presentarse en la temporada de teatro en Carlos Paz.

El cambio de portada que tuvo que hacer Fátima Florez

"Moria Casán, Susana Giménez, Carmen Barbieri y ahora la Metro Goldwyn Mayer. Les diría que con este antecedente peligra un futuro viaje de Fátima a Estados Unidos. Con un problema así la visa no te la dan. Ahí me están diciendo que las cartas documento fueron varias y me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación", finalizó Etchegoyen.

