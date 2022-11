Hace unos días, Netflix estrenó "Merlina", su nueva serie original creada por Tim Burton que se centra en las aventuras de Merlina Addams, la hija mayor de Morticia y Homero Addams quien tras ser expulsada de varios colegios, es enviada a la academia Nevermore, donde encontrará nuevos misterios para resolver.

En la piel de la oscura joven está Jenna Ortega, quien sin dudas dejó fascinados a los fanáticos. Aunque Jenna, de 20 años, no es una novata en el mundo del espectáculo, ya que lleva bajo los reflectores por muchos años. Desde los seis años, la joven soñaba con ser actriz y comenzó a dar sus primeros pasos en comerciales. Luego, gracias a que su madre compartió un video de ella en Facebook, Jenna tuvo su primera oportunidad con tan solo 9 años en la comedia “Rob”, con Rob Schneider.

Luego, le tocó el papel de la joven Jane en “Jane the Virgin” y un tiempo más tarde tuvo su papel principal como Harley Diaz en la comedia de Disney Channel “Stuck in the Middle”. Pese a que pudo haber quedado eclipsada por el mundo Disney, la artista logró mostrar el rango actoral que manera. En 2018, fue elegida junto a Penn Badgley en la segunda temporada del thriller psicológico “You” de Netflix y luego continuó trabajando en la plataforma para otros proyectos como “The Babysitter: Killer Queen” en 2020.



Gracias a estas oportunidades, Jenna pudo diversificar su trabajo y este año debutó como cineasta en la cinta “The Fallout”, de HBO Max. En ese filme, Ortega dirigió y también protagonizó. Se trató de un drama centrado en un tiroteo en una escuela.

También, la actriz experimentó con el género del slasher siendo parte de la nueva "Scream" y participando en "X", que estrenó en 2022. Se trata de una película de Ti West que sigue a un equipo cinematográfico que, en su intento por filmar una película pornográfica, comienzan a ser acechados por una pareja de personas mayores en una granja rural de Texas.

Merlina, el rol que la volvió furor entre los adolescentes

De la imaginación de Tim Burton, "Merlina" es una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega, como estudiante en la Academia Nevermore, donde intenta dominar su nueva habilidad psíquica, frenar una monstruosa ola de matanzas que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio del asesinato que envolvió a sus padres hace 25 años, todo ello mientras navega por sus nuevas y muy enredadas amistades e intereses amorosos.



La actriz tenía un rol muy grande que afrontar no solo por ponerse a las órdenes de Burton, sino porque su antecesora, Christina Ricci, había hecho una interpretación fantástica de Merlina durante los 90 en las dos películas que se hicieron sobre la familia Addams y quien también es parte de la serie en un nuevo rol.



"Sentí que no quería sacar algo que ella hizo hace 30 años. Por el bien de mi propio beneficio, pero dos, sí, no quería copiarla y no quería ser demasiado como ella", dijo para MTV News.