Facundo Pieres atraviesa un momento de cambios en su vida tras la confirmación de su separación de Zaira Nara. Mientras los rumores sobre los motivos que llevaron a la ruptura siguen en aumento, una mujer de su pasado se empezó a acercar al polista de forma inesperada en su presente.

Facundo Pieres vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su desempeño en el polo, sino por su vida personal. Tras su separación de Zaira Nara, el polista habría retomado el contacto con alguien de su pasado, generando especulaciones sobre lo que realmente está ocurriendo.

A inicios de 2023, se conoció la noticia de que la modelo empezó una relación con el polista expareja de una de sus grandes amigas, Paula Chaves. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que la pareja no atraviesa su mejor momento y hasta se rumorea que ya habrían tomado la decisión de separarse por motivos de la apretada agenda que tienen ambos.

En las últimas horas, Paula Varela reveló en Intrusos (América) detalles impactantes de la ruptura de Zaira Nara y Facundo Pieres. “A mí siempre me dijeron, y esto me lo confirman también, que él siempre estuvo un poquito más enganchado que ella. Él vendría pidiéndole como más compañía, pero ella no quiere tanto”, reveló la periodista.

Por su parte, también destacó cómo quedó la situación de la casa que la pareja estaba construyendo en Punta del Este, que según la modelo era de ella. “Zaira se iba a sumar a esto y al final no. Esto que anda diciendo Zaira de que era la casa de ella, como que no es así”, continuó la conductora.

Uno de los puntos más impactantes que reveló Paula Varela es que Facundo Pieres se estaría hablando con su expareja. “Me dicen que él estaría hablando mucho de nuevo con Agustina Wernicke, su ex, que está de novia con Martín Bustamante, el ex de Agustina Córdova”, reveló la locutora. Lo que llevó a muchos a pensar si Wernicke no sería la tercera en discordia en esta relación. Cabe destacar que el polista estuvo casado con la licenciada en relaciones públicas y tienen dos hijos en común.

El humillante apodo que le puso la familia de Facundo Pieres a Zaira Nara

Uno de los detalles más polémicos que surgieron tras la separación fue la postura de la familia de Pieres respecto a Zaira Nara. Según comentó Adrián Pallares, conductor de Intrusos (América), el entorno más cercano a Facundo Pieres nunca vio con buenos ojos la relación y se llegaron a referir a la modelo con un apodo humillante.

“Tartu dijo anoche que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara ‘la bataclana’”, comentó el periodista. En la misma línea, destacó que cuando el deportista estaba en pareja con Paula Chaves había sucedido algo similar: “Es una familia que ya cuando Paulita Chaves salió con él tampoco la pasó del todo bien”.

La separación de Facundo Pieres y Zaira Nara no solo marcó el cierre de una etapa, sino que también desató rumores sobre un posible regreso del polista a su pasado sentimental. Con un vínculo renovado con Agustina Wernicke y el peso de las diferencias con la familia Pieres sobre la relación con la modelo, el futuro amoroso del deportista sigue siendo una incógnita.

