Quien es Karol G la nueva beneficiaria en el desamor de Shakira

Si pensaron que Shakira después de dejar a todos con la boca abierta desde su último éxito musical junto al productor Bizarrap, donde prácticamente destrozó a su ex Gerard Piqué y a su novia Claria Chía Marti, ahora la barranquillera lanzó un nuevo tema junto a Karol G. Revolucionando la industria de la música con sus últimos hits “Te Felicito” y “Monotonia”, ahora se le suma “TQG” acompañado de “La Bichota”.

Las colombianas unieron fuerzas para criticar a sus ex parejas Piqué y Anuel AA, desde la música. Si bien anteriormente ya habían anunciado que el nuevo tema tendría mensajes directos e indirectos para los muchachos, algunos de ellos fueron: "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito", y "Tú buscando por fuera la comida, tú diciendo que era la monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía dándole like a las fotos mías".

Shakira y Karol G en TQG

Quien es Karol G, alias “La Bichota”

Carolina Giraldo Navarro o más conocida como Karol G, alias “La Bichota”, nació en Medellín el 14 de febrero de 1991. Su nombre artístico es una combinación entre su primer nombre y su apellido, es cantante y compositora del género urbano y una de las representantes del poder de la mujer latina en el mundo. En el 2018 tuvo una colaboración junto a Anuel AA y años mas tarde lanzaron el tema "Secreto", luego fueron novios pero después de tres años todo llegó a su fin luego de la infidelidad del joven.

Shakira y Karol G en su tema TQG

Cuenta con tres álbumes desde el 2017 y sus éxitos más conocidos son “Tusa” quien colabora junto a Nicki Minaj y “Bichota” su tema éxito del 2021. Su último álbum “Mañana será bonito” tiene colaboraciones no solo con Shakira, también Quevedo, Bad Gyal y Romeo Santos.

