Michael Bublé mantuvo una extensa historia de amor con Emily Blunt antes de conocer a la mujer de su vida, Luisana Lopilato.

La pareja se conoció en 2005 y, según la versión oficial, se terminó por los diferentes tiempos y sus profesiones. A pesar de que los trascendidos apuntaban a engaños, Michael Bublé se encargó de desmentir estos dichos y también confesó que la canción Everything está dedicada a la prestigiosa actriz.

Quién es la ex novia de Michael Bublé y qué canción le dedicó

“Eres tímida, pero es un poco lindo... Bebé, no pretendas que no sabes que es verdad. Porque puedes verlo cuando yo te miro. Y en esta vida loca, y a través de estos tiempos locos . Eres tú, eres tú, me haces cantar. Eres cada línea, eres cada palabra, eres todo”, dice parte del tema que compuso en 2007.

Emily Blunt, ex pareja de Michael Bublé.

Por qué terminó la relación de Emily Blunt y Michael Bublé

La relación de Emily Blunt y Michael Bublé terminó en 2008 y la protagonista de La chica del tren o El diablo se viste a la moda no quiso hacer declaraciones al respecto.

"No lo sé, es muy complicado. Nunca quiero hablar sobre ese tema", aclaró en su momento cuando las versiones de infidelidad estaban en el tapete.

Lo cierto es que Michael Bublé no tuvo la misma actitud y no opuso resistencia al momento de hablar de la actriz. "Emily es una persona encantadora y hermosa, y me siento agradecido por el tiempo que estuve a su lado, y por nuestra relación. Sin eso no habría tenido la oportunidad de enamorarme de mí mismo lo suficiente como para estar con una mujer como la mía. No se acabó por culpa de infidelidades. Se acabó porque no éramos la persona correcta para el otro, y ahora nuestra vidas son justo como deberían ser", dijo.