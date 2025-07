Zulema Menem reveló su verdad sobre el episodio por el que habría terminado su vínculo con Máximo Menem

Zulema Menem eligió revelar una parte desconocida de su historia familiar, vinculada a Máximo Menem y al hecho que fue determinante para que el vínculo entre ambos tomara distancia. En un contexto marcado por la exposición mediática que rodea a la familia del exmandatario, sus declaraciones aportan una mirada personal sobre aquel episodio que dejó huella.

Zulema Menem dio detalles del episodio que habría terminado su relación con su hermano Máximo

Zulema Menem volvió a estar en el centro de la atención pública al revelar un episodio específico que fue clave en el distanciamiento con Máximo Menem. En medio de tensiones heredadas y recuerdos que siguen vigentes, la empresaria reconstruyó su versión de los hechos con un tono sobrio.

Zulema Menem

Durante una entrevista telefónica en el Diario de Mariana (América), la hija del Carlos Menem fue consultada por Guido Záffora sobre los rumores que circulan desde hace tiempo en la prensa chilena y argentina acerca de una supuesta pelea con su hermano. Lejos de evadir el tema, ofreció una versión que sorprendió por su tono reflexivo y por la naturaleza del hecho que desencadenó el distanciamiento.

“No hubo una pelea como tal”, aclaró Zulema Menem. “Fue una sola cosa, algo que ocurrió en un contexto familiar, privado”. Según relató, el episodio tuvo lugar en su casa de Echeverría, cuando Máximo, aun siendo un niño, visitó a su padre. En ese momento, sin que nadie lo notara, el joven comenzó a grabar una conversación entre Carlos Menem y ella. “Cuando lo vi, le pedí que por favor borrara la grabación. No estaba bien”, explicó con firmeza.

Máximo Menem

En la misma línea, la empresaria enfatizó que no se trató de una discusión violenta ni de un conflicto grave, sino de un límite que consideró necesario marcar. “Fue una cuestión de educación. No había nada grave en la conversación, pero no se le puede permitir a un chico grabar a escondidas en un ambiente familiar. Lo mismo que yo no entraría a la casa de cualquiera con un celular escondido para grabar”, señaló.

Por su parte, Zulema Menem también recordó que el modelo tiene la misma edad que su hijo, lo que refuerza su postura de haber actuado como madre más que como hermana. “Simplemente, quise enseñarle que eso no se hace. Fue un gesto para marcarle un límite, no para generar una ruptura”, comentó. A su vez, agregó que no cree en la versión que circula en Chile, donde Cecilia Bolocco habría dicho que ella le pegó una cacheteada a su propio hermano.

Sin embargo, desde aquel día, el vínculo entre ambos comenzó a deteriorarse. Aunque la empresaria insiste en que no guarda rencor, reconoce que la relación se volvió distante y que no lograron recomponerla. “No hay resentimiento, pero tampoco cercanía. Es una pena, porque es mi hermano, pero cada uno tomó su camino”, confesó.

Zulemita, Carlos y Máximo Menem

Con su testimonio, Zulema Menem incorpora una nueva perspectiva a la historia que rodea su relación con Máximo Menem. Su relato, centrado en un episodio específico que habría modificado el vínculo entre ambos, se suma al conjunto de expresiones públicas que siguen delineando el universo familiar de los Menem.

VDV