En una entrevista profunda y sin reservas con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Baby Etchecopar se animó a hablar del momento más doloroso de su vida: la muerte de su primera esposa Adriana Paz, con quien compartió casi tres décadas de vida y formó una familia junto a sus tres hijos: María Paz, Federico y Leandro.

Adriana falleció en febrero de 2016, tras una larga lucha contra el cáncer de colon. “Como que te sacan el mundo. Yo morí con Adriana y renací con Silvina. Es una nueva vida completamente”, aseguró Baby, visiblemente conmovido, cuando Maugeri le preguntó cómo vivió ese momento.

Baby Etchecopar en +Caras.

Acto seguido, agregó: “Sin olvidar mi pasado, siento que esto fue una gran película, con un montón de gente que amé, pero que no sé si estuvo conmigo, porque mi vida actual es tan distinta que a veces no me permitía disfrutar tanto”.

Sobre el vínculo que mantuvo con su exesposa, el conductor recordó las estremecedoras palabras que le expresó a María Paz, su hija mayor: “Mamá y yo nos queríamos muchísimo, pero éramos un equipo para llevarlos a ustedes adelante porque se nos hacía muy duro separados. Los dos sabíamos que, a lo mejor, si nos hubiésemos separados, hubiéramos hecho dos vidas felices. Pero preferimos tener una vida más o menos feliz con ustedes”.

Con gratitud, Etchecopar también reconoció que “fue una mujer maravillosa, que no sé si yo la merecía de tan buena. Pero, cuando te pasa una desgracia tan grande, no te queda otro camino que seguir para adelante".

Baby Etchecopar y la reconstrucción del amor junto a Silvina Cupeiro

Y ese nuevo camino lo encontró junto a Silvina Cupeiro, con quien se casó en diciembre de 2023 tras siete años de relación. “Tengo una mujer al lado que es inmensa en cuanto a la alegría que me da volver a casa, de verla, viajar. Volví a conocer la vida”, afirmó en el living de +Caras.

El conductor de "Basta Baby" se enamoró en la primera cita y, flechado, le propuso matrimonio sabiendo que era la elegida. “Silvina es la hija de un gran amigo mío, Jorge Cupeiro, el gran corredor. Yo la había visto dos veces en la vida, cuando estaba casada. La primera noche fuimos a un restaurante y después me dice: 'Me voy a España con unas amigas'. Y yo le digo: 'Qué lástima que te vas ahora que empezó esto tan lindo, se enfría todo. ¿Por qué no te quedás?'. '¿Por qué me voy a quedar si ya tengo los pasajes?', me responde. 'Porque yo me quiero casar con vos'”.

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro en +Caras.

Maugeri, sorprendido por el conmovedor relato de su invitado, le preguntó por qué estaba tan seguro. “Porque la amé. Estoy grande, no creo que en la vida se me presenten dos mujeres con la misma onda y la misma risa”, explicó. Desde entonces, no se separaron: “A mi me enamora la risa. Me levanto riéndome con ella, hasta en el medio de las peleas nos reímos. Además, cuando salgo de casa, estoy deseando volver a verla. Es muy lindo”, explicó.

Con la emoción a flor de piel, Baby Etchecopar compartió su historia de amor y dejó claro que, en el amor, hay segundas oportunidades.