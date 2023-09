Nicolás Cabré es uno de los solteros más codiciados de Argentina. Aunque el actor no confirmó estar en una relación, recientemente, se filtraron unas fotos con una nueva chica. Desde la cuenta de Instagram de Gossipeame revelaron un detalle sobre la nueva conquista del ex de la China Suárez.

Descubren que Nicolás Cabré tiene nuevo amor: quién es y a qué se dedica

Hace unos días se vio una foto del actor con una misteriosa pelirroja. Esto sorprendió a los seguidores que comenzaron una exhaustiva investigación para averiguar quién es la chica en cuestión. La mujer fue identificada como Arianna Surur.

Quién es la nueva novia de Nicolás Cabré

Desde la cuenta de Gossipeame, Pochi reveló que la nueva novia de Nicolás Cabré habría tenido una cuenta de Only Fans. "Me cuentan que Cabré tendría nueva novia, también me cuentan que ella tendría cuenta de Only Fans, pero que tras las fotos que les sacaron en un evento ella lo habría dado de baja...", escribió, se puede ver la foto de la cuenta de Arianna y una foto de la pareja.

AF.