Lola Abraldes es uno de los nuevos descubrimientos de Cris Morena y que cumple un papel fundamental en la nueva tira, Margarita. La actriz de 21 años tiene mucho recorrido y se destacó tanto en publicidades como en la pantalla grande siendo una de las protagonistas de “Cómo mueren las reinas”, la película de 2021 escrita por Constanza Boquet y dirigida por Lucas Turturro.

“Todos los días volvía de filmar y sentía que había aprendido un millón de cosas, por ejemplo, cómo moverme frente a cámara”, expresó la actriz.

Lola Abraldes en la pantalla grande

La llegada de Lola Abraldes a la pantalla chica

El talento y la dedicación de Lola Abraldes le permitieron llegar a uno de los papeles protagónicos de la nueva tira éxito de Telefe, y por supuesto también de la mano de la cazadora de talentos, Cris Morena.

En la historia se destaca por ser, en un primer momento, la hija de Floricienta junto al Conde de Krikoragán, y sobrina de Delfina, pero con el correr de los capítulos se descubre que la verdadera heredera del reino y princesa de Krikoragán es su amiga Margarita. Si bien su vida da un vuelco, la amistad con Margarita se fortalece en cada episodio y van sorteando los obstáculos.

La actriz, uno de los más grandes y mejores hallazgos de Cris, confiesa sentir igual cercanía que distancia con su personaje, de quien habla con mucha paz y armonía.

La historia continúa

Margarita sigue la vida de los hijos trillizos de Florencia Santillán y Máximo Augusto Calderón de la Hoya, conde de Krikoragán, una vez que ellos fallecen luego de una emboscada que se les realiza para quitarles el trono. Margarita, una de los herederos, queda huérfana y pérdida, mientras que su tía Delfina se lleva a otra niña de un orfanato, a la que llama Daisy, para poder cobrar la herencia y volverse millonaria.

Con el paso de los años las vidas de Delfina, Daisy y Margarita se encuentran y los secretos escondidos empiezan a salir a la luz.

El fanatismo por Margarita

Lola Abraldes no es el único descubrimiento ni la nueva incorporación de la productora teatral a su último lanzamiento por Max y Telefe. Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg también se lucen con sus interpretaciones como los otros protagonistas.

Lola Abraldes en Susana Giménez

El spin off de Floricienta viene acumulando éxitos, y no solo se espera una segunda temporada, que Cris Morena ya está escribiendo pese a no tener contrato, sino que se lanzaron seis fechas de shows que fueron agotadas en menos de una semana. Los próximos 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2025, el elenco completo de la tira se presentará en el Movistar Arena para dar comienzo a la gira de “Margarita” en el teatro.

Más allá de las nuevas incorporaciones, Cris sigue eligiendo artistas ya consagrados y que la ayudaron a llegar al éxito con sus interpretaciones, como Isabel Macedo y Julia Calvo. Sin embargo, la productora siempre busca nuevos talentos que puedan triunfar una vez que ella les suelte la mano. Así como ocurrió con otros niños salidos de ese semillero, Lola Abraldes viene con un gran recorrido y mucho más por recorrer.

