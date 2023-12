Marcos Ginocchio ganó la última edición de Gran Hermano 2022, y muy pronto el formato regresará por la pantalla chica de Telefe. A partir de ahí, su carrera explotó, cumplió su sueño de ser modelo y poco a poco se está abriendo camino en el mundo. Recientemente las redes descubrieron que El Primo tiene un doble idéntico, llamado Stefan Petrov, oriundo del viejo continente.

El parecido entre el europeo y el salteño asombró muchísimo a sus fanáticos que no tardaron en buscar en redes sociales al joven. Comentarios como: ‘’Alguien más vino a ver si se parece a Marcos?’’, ‘’Che, no puede ser. Es un calco del Primo’’, ‘’Ahora tenemos dos Marcos, me muero’’, escribieron las seguidoras del exjugador.

Marcos Ginocchio - Stefan Petrov

Quién es Stefan Petrov, el doble europeo de Marcos Ginocchio

Se trata de un modelo, atleta y actor, de origen austriaco-alemán. En su cuenta de Instagram acumula más de medio millón de seguidores, tiene 31 años y se dedica mayormente al mundo del fitness, ya que tiene una aplicación para quienes quieren tener una vida más saludable. Allí, Stefan, comparte diferentes rutinas de ejercicio para tener una figura increíble y bajar de peso.

Stefan Petrov

Marcos Ginocchio y Stefan Petrov

Entre sus viajes y las diferentes fotografías de producciones o en el gimnasio, las cuales se pueden apreciar en historias destacadas que Stefan Petrov comparte en Instagram, se puede observar bastantes similitudes con Marcos Ginocchio. Tales como un perfil idéntico, el pelo, rasgos físicos, y fotos de frente, revelan el parecido entre ambos jóvenes.

D.M