Marcos Ginocchio fue el flamante ganador del regreso a la televisión argentina de Gran Hermano por Telefe. El oriundo de Salta se ganó el corazón de la audiencia con su sencillez, personalidad honesta y buena vibra. A pesar de que en ocasiones fue acusado como "planta", el primo no escatimó en valentía cuando tuvo que enfrentarse a Juan Reverdito en la primera semana del programa o en los momentos donde tuvo que encarar con mucho carácter a Alfa.

Asimismo, sigue siendo un tema candente en las conversaciones, más de un año después de su participación en Gran Hermano. En las últimas horas, no solo destacó por su impresionante viaje a las playas de México, sino que también volvió a acaparar la atención debido a la aparición de un "doble" que dejó asombrados a sus numerosos fanáticos.

Se trata del actor, modelo y atleta Stefan Petrov de 31 años. El joven cuenta con una aplicación fitness donde comparte rutinas de ejercicios para bajar de peso y mantenerse en forma. Asimismo, su vida se reparte en viajes entre Alemania y Austria. En algunas fotografías que ha publicado en sus redes sociales deja ver una clara similitud a Marcos Ginocchio, no obstante, en imágenes en las que se ve de frente revelan diferencias notables con el argentino.

Marcos Ginocchio y Stefan Petrov

Stefan Petrov

Marcos Ginocchio

Stefan Petrov

Comentarios en redes como: "Che, no puede ser. Es un calco del Primo", "No puedo creer esto. Marcos es más lindo, pero tienen rasgos similares", y "Ahora tenemos dos Marcos, me muero", han inundado las publicaciones de Stefan Petrov.

Hasta el momento no se conoce algún registro o indicio de que Stefan Petrov tiene conocimiento de su creciente fama en la Argentina, pero es cuestión de tiempo para que la lluvia de notificaciones llame su atención y se de cuenta que es muy parecido a Marcos Ginocchio.

AM