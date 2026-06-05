Quién es y a qué se dedica Giulia Ciancio, la novia italiana de Leonardo Balerdi

La joven italiana, Giulia Ciancio, modelo en ascenso a nivel internacional se posiciona como una pieza fundamental en la vida del futbolista de la Selección argentina, Leonardo Balerdi. Dueña de una carrera ascendente en la industria de la moda, se convierte en un foco de atención ineludible más allá de los campos de juego. Con una visión estética disruptiva y una trayectoria profesional que se sostiene por méritos propios, ella logra forjar una identidad que trasciende el vínculo del defensor central.

Giulia Ciancio, pareja de Leonardo Balerdi

Oriunda de Milán y con raíces familiares profundamente ligadas a Sicilia —herencia que define su carácter y su mirada cosmopolita—, Giulia construyó su camino con determinación. Su formación en el IUSV, donde cursa estudios de Publicidad y Marketing, le otorga una ventaja estratégica al momento de potenciar su marca personal. Respaldada por la exigente agencia Select Model Management, esta joven italiana lidera campañas reconocidas como Guess que reafirman su peso en el mercado europeo.

El estilo de vida cosmopolita de Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi

La proyección laboral de Giulia Ciancio refleja una ambición que apunta hacia la excelencia y la vanguardia. Ella destina su energía a producciones editoriales y colaboraciones con marcas de lujo, logrando un equilibrio fascinante entre la elegancia clásica italiana y una estética contemporánea. Su rutina, marcada por sesiones fotográficas y viajes constantes, demuestra una madurez profesional que destaca en un ámbito donde la imagen constituye un activo fundamental.

Algunos trabajos de Giulia Ciancio

En paralelo, la cotidianidad junto a Leonardo Balerdi transcurre con una naturalidad que sorprende por su frescura. El futbolista, consolidado como una pieza esencial en la alta competencia, encuentra en ella un respaldo que celebra su independencia y sus metas personales. Ambos construyen un refugio compartido donde los ritmos acelerados de sus respectivas carreras se armonizan, consolidando una alianza basada en la admiración recíproca y el apoyo incondicional ante la exposición mediática.

Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi

Las escapada de Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi en las Cataratas del Iguazú

Las Cataratas del Iguazú fueron uno de los destinos elegidos por Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi durante su paso por la Argentina. A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunas imágenes de la escapada, donde se los vio disfrutando de los paisajes y de distintos momentos juntos antes de un nuevo desafío profesional para el futbolista.

Durante el viaje, la pareja también mostró algunas costumbres bien argentinas. Entre las postales que publicaron se destacó una imagen compartiendo mates, un gesto que llamó la atención de sus seguidores y que refleja el vínculo de Giulia con el país natal de su pareja.

Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi en las Cataratas

Este gran momento personal coincide además con una etapa muy especial para Leonardo Balerdi. El defensor del Olympique de Marsella se convirtió en una de las sorpresas de Lionel Scaloni para la Selección argentina y forma parte del plantel que viajará a Estados Unidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026. Según dejaron ver en sus redes sociales, Giulia estará a su lado para acompañarlo en esta nueva experiencia.

Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi en Argentina

Mientras él continúa consolidándose en el fútbol europeo y gana protagonismo en la Albiceleste, ella sigue desarrollando su carrera internacional en el mundo de la moda. Juntos suelen compartir parte de sus viajes y proyectos, mostrando una relación marcada por el apoyo mutuo y los desafíos que enfrentan en distintas partes del mundo.