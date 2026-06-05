Mauricio Macri presentó a su nueva novia, Dolores Teuly, en una parrilla elegida por Lionel Messi: fotos exclusivas 

Mauricio Macri y Dolores Teuly oficializaron su romance en una cena íntima y rodeados de amigos, que tuvo lugar en una de las parrillas más importantes del país, la misma que había elegido Lionel Messi para celebrar el título de Qatar 2022. CARAS estuvo en el lugar de los hechos y pudo ver, en primera persona, la complicidad del ex Presidente, su novia y su grupo más cercano.

Mauricio Macri presentó a Dolores Teuly con sus amigos

El pasado 14 de mayo, la noticia del nuevo amor de Mauricio Macri pobló los portales y los diarios y revistas más importantes del país. Tras su separación de Juliana Awada, comenzaron a rodearlo infinidad de nombres de posibles candidatas, pero finalmente hubo uno que se terminó imponiendo al resto, el de Dolores Teuly. Una mujer, 21 años más chica, que, a diferencia del resto, fue confirmada por los allegados al ex Presidente.

Algunas horas después, el propio empresario se encargaba de ponerle título a la incipiente relación, con un mensaje directo a Ángel de Brito. “Nos estamos conociendo, todo muy lindo. Gracias, cuídate”, fueron las palabras que el conductor de Lam compartió en su cuenta de Twitter.

Dolores Teuly / Créditos: Caras

Hoy, apenas 20 días después de que se conocieran los primeros detalles de su relación, Mauricio Macri y Dolores Teuly tuvieron su gran noche. Con Don Julio, la mítica parrilla del barrio de Palermo, como escenario, los novios vivieron una cena rodeados de amigos - Gaby Álvarez , Concepción Cochrane Blaquier Alejandro Trasmonte y Bárbara Cabrera - en la que celebraron su unión y que sirvió como una especie de presentación oficial para su círculo.

Gaby Álvarez y Concepción Cochrane Blaquier /Créditos: Caras

Alejandro Trasmonte y Bárbara Cabrera / Créditos: Caras

El menú que disfrutaron Mauricio Macri y Dolores Teuly

Como se podía esperar, el menú que degustaron Mauricio Macri y Dolores Teuly tuvo algunos de los más altos exponentes de la parrilla argentina.

Cecina de novillo Libritos

Salchicha parrillera

Mollejas

Palta a la parrilla y berro

Centro de ojo de bife con ensalada de escarola

Ceja de ojo de bife con Pimientos calahorra marinados

Helado de yemas y vainilla con crema de calabaza

El menú estuvo acompañado de tres tipos de armonizaciones: Modernista (vinos argentinos contemporáneos), Tradicionalista (con un panorama histórico de los vinos argentinos) y Sin alcohol (con productos de estación en su punto de expresión)

El menú que disfrutaron Mauricio Macri y Dolores Teuly // CARAS

Mauricio Macri y Dolores Teuly vivieron una noche única, rodeados del amor de sus amigos y en una parrilla histórica, la misma que Lionel Messi eligió para celebrar el título del Mundial de Qatar en la Argentina. Un encuentro que, además, sirvió como presentación oficial para los suyos y la confirmación de que el romance avanza a paso a firme.

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