Shakira estrenó la canción oficial del Mundial 2026. Tras la enorme expectativa que se había generado desde su anuncio oficial, la cantante dio a conocer hace escasos minutos, el tema con el que hizo historia y se transformó en la primera artista en cantar en cuatro copas del mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La historia detrás del anuncio de Shakira

Hace exactamente una semana, Shakira publicó una noticia que pocos imaginaron. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 95 millones de seguidores, la cantante dio a conocer un adelanto de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El video, que apenas pasa del minuto, comienza con un plano a la Teamgeist, la pelota del Mundlal 2006. Luego pasa muy rápidamente por la Jabulani de Sudáfrica 2010 y la Brazuca, de Brasil 2014, para llegar a la Trionda. Es en ese punto cuando aparece Shakira, que la toma en sus manos y deja oír los primeros acordes de la nueva canción, junto a un grupo de bailarines. Después, la cámara sube para enfocar al Maracaná desde arriba y que un “Estamos listos” aparezca sobre el mítico estadio.

Más allá de ser la previa de su nuevo trabajo, el video tiene un significado muy especial. El repaso por las pelotas de los diferentes mundiales muestra los torneos en los que la cantante participó y hacen referencia al gran logro que cosechó, al ser la primera artista en decir presente en cuatro copas del mundo diferentes.

Ayer, se escribía un nuevo capítulo de esta historia. Nuevamente a través de su cuenta de Instagram, Shakira ponía fecha y hora para el estreno oficial de la canción. “Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FiFA estará con nosotros mañana”, se podía leer en el post, acompañado de la imagen de un lobo pisando la pelota del Mundial.

La publicación que hizo Shakira.

Así es Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026

Hoy a las 21, finalmente se conoció la canción que sonará en el Mundial 2026. A través de su cuenta oficial de YouTube, la cantante colombiana compartió el nuevo tema y enloqueció a sus fanáticos argentinos ya que rápidamente reaccionaron en las redes sociales con sus referencias a la albiceleste.

De esta manera, Shakira estrenó la canción del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un tema que, como ella misma dijo, está hecho para la Copa del Mundo, pero también para los hinchas y que la coloca en un lugar muy especial en la historia del deporte y su máxima competencia.