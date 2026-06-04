Entramos al living del Colo Barco, jugador de la selección argentina: combinación black and white con grandes ventanales

Valentín "Colo" Barco es uno de los 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la selección argentina que disputará el Mundial 2026. El mediocampista jugará así su primera experiencia en una Copa del Mundo, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

A raíz de su convocatoria, el interés por su vida personal creció notablemente. En sus redes sociales, el futbolista dejó ver algunos rincones de su casa en Francia donde reside junto a su esposa, Yazmín Jaureguy, y su hija, Gemma. La propiedad destaca por una decoración moderna, ambientes amplios y una estética elegante que refleja el estilo de vida que el joven matrimonio construyó en territorio europeo.

Así es el living del Colo Barco y Yazmín Jaureguy

En una de las últimas publicaciones de la cuenta de Instagram de Yazmín Jaureguy, la esposa del Colo Barco, la influencer compartió un dump con las mejores fotos de su estadía en Francia, donde lleva a cabo su matrimonio con el volante y la maternidad de su hija de tan solo un año. En una de esas postales, se destaca el imponente living de la vivienda, mostrando la paleta de colores sobria pensada en clave black and white.

Colo Barco, Yazmín Jaureguy y Gemma | Instagram

Este ambiente está compuesto por una línea estética que sigue las tendencias europeas, combinando guiños minimalistas, funcional y contemporáneo. El mismo cuenta con la presencia de amplios ventanales que aportan la presencia abundante de luz natural. Además, las cortinas traslúcidas generan una sensación de privacidad y calidez ideal para mantener la intimidad de la familia sin perder contacto con el exterior.

En la pared lateral principal descansan una serie de ocho portarretratos de marcos oscuros con ilustraciones en tono sepia de diversos momentos familiares. Por su parte, la pareja desplegó un sillón XXL en forma de “L” con 8 almohadones y una manta de una prestigiosa firma de diseño. En el centro de la escena, una mesa ratona de forma orgánica, asimétrica y suavemente curvada cuyas patas cilíndricas estuvieron compuestas por madera natural clara. La ausencia total de ángulos rectos en este mueble ayuda a suavizar visualmente el living, que ya tiene muchas líneas horizontales marcadas por el mega sofá y los ventanales.

Debajo, una alfombra esponjosa con “peluchito” y diseño de autor que integra cada pieza manteniendo la colorimetría pensada. La misma contiene dibujos estilo “garabatos” bien distribuidos con líneas negras que recorren este textil de manera libre y orgánica. Asimismo, va en composé con algunos de los cojines que siguen la estética de one-line art -una sola línea que traza un garabato de inspiración abstracta-.

Living del Colo Barco y su esposa en Francia | Instagram

El Colo Barco y Yazmín Jaureguy apuestan por la decoración moderna europea

El living que pensó el Colo Barco y la modelo para su día a día está inspirado en la tendencia en decoración moderna europea. De acuerdo con los expertos en deco, en este living se destaca lo simple aportando calma visual y una estética refinada basada en el equilibrio entre minimalismo y calidez. La propuesta busca generar conexión entre funcionalidad, confort y diseño atemporal a través de la selección de pocos muebles.

Por su parte, el comedor, ubicado al fondo del ambiente, mantiene la misma línea estética elegante y luminosa del living. Aunque a plena vista da la sensación de un espacio uniforme, la presencia de una mesa redonda, sillas acolchonadas de forma circulares y una lámpara colgante de cristal introduce un sutil toque de glamour, generando un contraste delicado con la simplicidad contemporánea del resto del espacio.

Colo Barco y Yaz Jaureguy | Instagram

Así, con sin romper la premisa black and white, el Colo Barco y su esposa lograron crear un living elegante, funcional y cálido. Inspirados en las tendencias en materia de deco de interiores, el joven matrimonio apuesta por una estética minimalista seleccionando en detalle cada elemento para no sobrecargar el ambiente, dejando que la belleza surja de lo simple.