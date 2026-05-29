Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por dejar de lado “Otro día perdido”: “El teatro es lo único que siento que sé hacer"

Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada salió a aclarar la polémica generada por el intercambio que tuvo con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, donde el conductor le realizó algunos planteos relacionados con sus ausencias y retrasos en las grabaciones, atribuidos a sus compromisos teatrales, primero con su unipersonal y ahora, con Charlie y la fábrica de chocolate.

Qué pasó en Otro día perdido entre Soy Rada y Mario Pergolini

Todo ocurrió cuando Soy Rada comunicó a Mario Pergolini que no podía asistir a su próximo programa de Otro Día Perdido debido a que encarnará a Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. En ese momento, Mario le consultó al comediante: “¿Y cómo vas a hacer cuando tengas tres funciones?”, a lo que Aristarán le respondió: “Yo te avisé, ¿te acordás?”. Sin embargo, el conductor indicó que no había recibido ningún aviso con anticipación. Cuando el humorista insistió en que sí lo había mencionado previamente, Pergolini contestó con cierta indiferencia: “¿Y qué me importa? Contame a mí lo que me tenés que avisar”.

Soy Rada//Instagram

La conversación continuó con el actor intentando restar importancia a la situación: “Hay unos días, señor Mario, que no voy a venir a trabajar. Pero muy poquitos” y luego admitió que sería “Una semana”. En ese momento, el conductor recordó un episodio anterior diciendo: “La otra vez nos encajó un pibito”, haciendo referencia al joven actor Dante Barbera, conocido por su trabajo en Matilda y School of Rock, quien reemplazó a Aristarán en una oportunidad.

Mario Pergolini//Archivo

Soy Rada rompió el silencio tras el intercambio con Mario Pergolini en el programa de El Trece

En diálogo con Intrusos, Soy Rada aclaró la situación y fue contundente: lejos de quejarse, agradeció públicamente la flexibilidad del conductor. “Todos se levantan más temprano para mí. Les pido mil disculpas, les agradezco mucho y eso lo hago todos los días que entro”, afirmó y aclaró que desde un principio todos estuvieron al tanto de su participación en la obra y negó cualquier posible conflicto interno: “Todos, incluido Mario, sabían que yo iba a ser Willy Wonka antes de que exista Otro Día Perdido”.

Por otro lado, el actor reconoció el esfuerzo de Mario Pergolini por cambiar los horarios de grabación, para que él pueda estar en el ciclo de Canal 13 y en el teatro sin problemas. “Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y que me permita estos días no venir”, señaló.

Soy Rada//Archivo

Asimismo, el artista se sinceró y explicó por qué acepta exponerse en otros formatos con la televisión y reveló: “Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Todo era para que alguno diga: ‘A ver este chabón en las redes qué hace en el teatro’”. Asimismo, el humorista abrió su corazón y reafirmó: “Lo que hago en el teatro es lo único en lo que me siento que digo: ‘Esto es lo que sé hacer y dejo el alma’”.

Mientras continúa con las grabaciones de “Otro Día Perdido”, Soy Rada se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera: interpretar a Willy Wonka, un personaje icónico que requerirá toda su dedicación en los próximos meses y que ya está generando gran expectativa en el mundo teatral.