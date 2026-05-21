Quién es y a qué se dedica Noelia Cobos, la expareja de Agustín "Soy Rada" Aristarán

Agustín "Soy Rada" Aristarán marcó su paso en las redes sociales, gracias a su humor hogareño y el acompañamiento de su familia en cada uno de sus videos. Es así como presenta la intimidad de su vida, invitando a todos sus seguidores a ver su hogar y los integrantes de su círculo cercano, compuesto por su hija, Bianca Aristarán, y su pareja Fernanda Metilli.

Sin embargo, cuando estaba comenzando a hacerse viral, la comediante argentina no se encontraba a su lado, ya que el humorista tenía una relación con la madre de Bianca, Noelia Cobos. En sus videos, aparecían padres e hija con una dinámica de confianza y cercanía, haciendo chistes y bromeando con la menor o enseñándole las pasiones de su mamá. La expareja de Soy Rada, actualmente, formó una familia con otro hombre y se sigue dedicando a las redes sociales.

Noelia Cobos, Agustín "Soy Rada" Aristarán, y su hija Bianca

¿Quién es Noelia Cobos, la expareja de Agustín "Soy Rada" Aristarán?

Noelia Cobos es la expareja de Agustín "Soy Rada" Aristarán y la madre de la hija del comediante, Bianca Aristarán. Nacida en La Plata, coincidía con su ex en la fascinación por las artes como trabajo. Es así como se convirtió en una reconocida violinista de restaurantes y eventos sociales, que no duda en compartir sus videos en Instagram, donde acumula una comunidad de más de 50 mil seguidores. En esta misma línea, le da una vuelta de originalidad al fusionarlo con la acrobacia, otras de sus pasiones y trabajos arriba del escenario.

En su etapa de formación, la violinista integró la Orquesta Sinfónica Municipal de La Plata y la Sinfónica de Berisso, y fue parte de la orquesta del Teatro Argentino. Tras ser descubierta en los medios por el productor Jorge Guinzburg, comenzó a participar en obras de teatro de revista en Villa Carlos Paz, al mismo tiempo que compartió escenario con figuras internacionales como Rod Stewart en Buenos Aires, Cacho Castaña y captó la atención en producciones asociadas a Marcelo Tinelli. Con una formación clásica, manifestó su conexión con lo moderno, a través de una profunda pasión por la música de Astor Piazzolla y reversionar distintos géneros.

Sin embargo, antes de estar por su cuenta, manteniendo un perfil profesional y familiar, compartiendo posteos solo de sus seres queridos y sus shows, Cobos era una de las participantes de los videos de Soy Rada. Agustín Aristarán realizó humor desde sus inicios en redes sociales y contó con el apoyo incondicional de la madre de su hija, haciendo que ella también fuera parte del proyecto. Sin embargo, su historia de amor llevó a que cada uno hiciera su propio camino, dejando un sentimiento de respecto y confianza con el otro.

Noelia Cobos, Agustín "Soy Rada" Aristarán

La historia de amor de Noelia Cobos y Agustín "Soy Rada" Aristarán

A mediados de 2005, Agustín Aristarán y Noelia Cobos se conocieron durante una temporada de verano en Villa Carlos Paz, encuentro que fue completamente orquestado por Jorge Guinzburg. El humorista los presentó, rodeados de arte y teatro, ámbito que los hizo conectar rápidamente. De ese noviazgo, y a los 22 años de Soy Rada, la violinista quedó embarazada, sellando el amor entre ambos y formando una familia que continúa en la actualidad.

Ella fue parte de los primeros videos de Soy Rada, cuando él construía una identidad de comedia y humor familiar en las redes sociales. Sin embargo, muchas idas y vueltas ocurrían en la intimidad de la relación, llegando a crear encuentros fuertes entre ambos. Finalmente, a mediados del 2010, cuando Bianca tenía 4 años, Agustín Aristarán y Noelia Cobos decidieron separarse. Si bien hubieron momentos de reconciliación y separación nuevamente, definieron una dinámica familiar de mucha unión, pero cada uno decidió realizar su vida por separado, encontrando nuevamente el amor en otras personas.

Noelia Cobos, Agustín "Soy Rada" Aristarán

El presente de Noelia Cobos, la expareja de Agustín "Soy Rada" Aristarán

Tras haberse separado de Agustín "Soy Rada" Aristarán, Noelia Cobos continuó con su pasión por la música y los escenarios, al igual que su hobby de acróbata. Con el correr del tiempo, encontró nuevamente el amor, y se volvió mamá otras dos veces más, agrandando a la familia de hermanos de Bianca. Orgullosa de sus seres queridos, muchos de sus posteos se los dedica a sus hijos y a sus amigos, que la acompañan en todos sus trabajos y crecimiento personal.

Sin embargo, también se dedica a compartir los eventos donde sigue siendo violinista, volviéndose una influencer en la música, pero manteniendo su lejanía con los medios de comunicación y la mediatización excesiva. En una entrevista con +CARAS, Agustín Aristarán reveló que mantiene una relación de mucha confianza y cercanía, incluso haciendo viajes juntos, con sus parejas actuales, creando una dinámica donde la separación de ambos no sea problemática ni un momento de tensión para su hija.

El presente de Noelia Cobos

Noelia Cobos es la expareja de Agustín "Soy Rada" Aristarán, con una cercanía a las artes escénicas que comparte con el humorista. Con un trabajo como violinista de eventos sociales y un hobby de acrobacia, la mujer utiliza sus redes sociales para mostrar su presente lejano a la mediatización de la televisión, pero cercano a las redes sociales y a hacer público su perfil profesional. Con el comediante, mantiene una relación de confianza, sobre todo al momento de criar a Bianca, la hija que tienen en común.