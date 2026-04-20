Soy Rada mostró cómo quedó el cuarto secreto que construyó en su casa, oculto tras una pared falsa y protegido por su música. El proyecto reflejó su creatividad y la centró en un espacio personal, donde cada detalle fue pensado para darle identidad propia. La iniciativa incluyó un proceso de construcción minucioso y la incorporación de objetos cargados de sentimiento.

Oculto tras una pared falsa, el cuarto secreto que Soy Rada tiene en su casa

Agustín “Soy Rada” Aristarán sorprendió a todos al presentar el resultado del cuarto secreto que ideó en su hogar, escondido detrás de una pared falsa y acompañado por elementos musicales. La propuesta combina ingenio y recuerdos, integrados en un ambiente que se distingue por su estilo particular.

Agustín “Soy Rada” Aristarán

En un video publicado en su canal de YouTube en 2020, el artista compartió paso a paso el proceso de construcción, revelando su ingenio y creatividad para darle forma a un espacio que siempre imaginó tener. En la grabación, comenzó mostrando su estudio, el lugar donde ideó cómo armar todo para poder tener su propio espacio oculto.

Durante la grabación, Soy Rada explicó que no se trataba de un espacio nuevo, sino de uno que ya existía en su casa y que decidió transformar. Para ello, retiró todos los instrumentos que colgaban en la pared y tomó las medidas necesarias para instalar una nueva estructura de madera de kiri.

El cuarto secreto de Soy Rada

Cabe destacar que el mago es un apasionado de la carpintería, lo que lo llevó a diseñar este espacio en su totalidad. El proceso incluyó cortar las tablas y definir un patrón que daría vida a la pared falsa. Una vez terminada la colocación, optó por darle un acabado especial utilizando aceite de lino en lugar de barniz tradicional.

Los detalles que eligió Soy Rada para proteger su cuarto secreto con su música

Cuando finalizó la construcción, Soy Rada volvió a colgar sus instrumentos, entre ellos guitarras y distintos estilos de ukeleles, además de la placa que recibió de YouTube y un cartel que lo acompaña desde sus primeros shows callejeros que dice: “Circo Tiburcio”. “Para mí es muy importante tener este recuerdo, porque me deja ver que todo lo que tengo hoy, ese chico de 14 años nunca lo hubiera imaginado", comentó.

La pared falsa no solo cumplía la función de ocultar la habitación, sino que también integraba un sistema de cerradura muy particular. El artista diseñó un mecanismo utilizando el soporte de su corneta, que al desplazarse permitía abrir la puerta hacia el cuarto secreto. Para lograrlo, adaptó una barra de metal en forma de L y la integró al soporte, creando un sistema funcional y original.

El momento más esperado del video llegó cuando Soy Rada mostró qué había detrás de la pared. Aunque muchos pensaban que se trataba de un espacio con grandes sorpresas, el artista reveló que, por el momento, la habitación era un baño. Con humor, aseguró que planeaba darle más estilo, prometiendo que tendría “un poco más de onda” con el tiempo.

El cuarto secreto de Soy Rada

Soy Rada mostró cómo quedó el cuarto secreto que construyó en su casa, oculto tras una pared falsa y protegido por su música. La propuesta reflejó su creatividad aplicada a un espacio personal, donde cada detalle sumó identidad y se integró a su estilo artístico. El resultado final expuso un rincón distinto pensado para sorprender.

VDV