Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, deslumbró en los Martín Fierro con un vestido de su propia cápsula, en una aparición que marcó su presencia dentro de la ceremonia. La propuesta se presentó como parte de un proyecto personal que refuerza su vínculo con la moda y reafirmó su lugar como referente de tendencias. Su presencia en los premios mostró cómo su estilo se equilibró a la perfección entre urbanismo y elegancia.

Bianca, la hija de Soy Rada, se robó todas las miradas en los Martín Fierro con un vestido de su cápsula personal

Bianca, la hija de Soy Rada, deslumbró en los Martín Fierro con un vestido de su propia cápsula, consolidando un momento especial en el que la moda y la creación personal se unieron en la alfombra de la premiación. La elección de llevar este atuendo dejó en claro su lugar como referente de estilo.

Soy Rada y Bianca Aristarán

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de imágenes mostrando el increíble momento que vivió junto a su padre dentro de la ceremonia. "Tengo dos hadas madrinas que me cumplen todos mis caprichos y se llaman House of Archives, Tincho Fierro, sos bárbaro", comentó junto a las postales. El atuendo que eligió para la ceremonia dejó ver un estilo bien marcado, con detalles que se robaron todas las miradas.

El vestido que lució Bianca Aristarán se caracterizó por un corte largo y fluido, confeccionado en una tela de caída ligera que acompañaba el movimiento. La parte superior mostró un escote recto con tirantes finos y pequeños pliegues, mientras que la falda incorporó un tajo frontal que aportó dinamismo. La silueta se mantuvo ajustada en el torso y más amplia hacia el final, logrando una estructura equilibrada.

Bianca, la hija de Soy Rada

El diseño incluyó detalles pensados para resaltar la identidad de la cápsula que ella misma curó, como tonos neutros con acabado satinado y costuras visibles que marcaron líneas verticales en la prenda. La confección se apoyó en terminaciones prolijas y un trabajo de sastrería que reforzó la idea de un vestido versátil. El look se completó con un abrigo de piel animal print y un peinado que acompañó la estética general, sin restar protagonismo a la pieza central.

La increíble noche de Bianca, la hija de Soy Rada, durante la noche de los Martín Fierro 2026

En las últimas horas, Bianca Aristarán compartió imágenes junto a su padre, Soy Rada, en las que se mostró disfrutando de la ceremonia. En su posteo también destacó el rol de quienes la acompañaron en la creación de su look, mencionando a quienes hicieron posible la propuesta de su cápsula. La elección de un modelo propio reafirmó su interés por mostrar una creación personal y marcar presencia en la alfombra de los premios.

Bianca Aristarán y Moria Casán

Uno de los momentos más destacados de su noche fue cuando posó junto a Moria Casán, donde ambas se lucieron con sus increíbles atuendos. La vedette se presentó con un traje en color blanco de dos botones acompañado por una remera con encaje a juego. El vestido de la joven actriz se definió por su estructura y movimiento, pensado para destacar. La propuesta se apoyó en recursos simples pero efectivos, con un diseño que se adaptó a la ocasión y que reforzó la identidad de su cápsula.

La presencia de Bianca en los Martín Fierro 2026 se convirtió en un punto de interés dentro de la ceremonia, no solo por su vínculo familiar con Soy Rada, sino también por la decisión de llevar un diseño propio. La propuesta mostró cómo la moda puede ser un espacio de expresión personal y al mismo tiempo marcar su lugar como referente en la moda juvenil con un look fresco, moderno y cargado de tendencias.

Bianca, la hija de Soy Rada

Bianca, la hija de Soy Rada, deslumbró en los Martín Fierro con un vestido de su propia cápsula, consolidando su presencia en la ceremonia con una propuesta que reflejó su proyecto personal en la moda. La elección de llevar una pieza curada por ella misma marcó un momento destacado dentro de la gala, integrando creatividad y diseño en un evento de gran visibilidad.

VDV