Así es el jardín de Soy Rada: paredes dibujadas a mano, una parrilla que nunca prende y piscina

Agustín “Soy Rada” Aristarán mostró cómo quedó el jardín exterior de su casa, que se distingue por su originalidad. Paredes dibujadas a mano, una parrilla y una pileta se integran en un entorno pensado para la diversión y la vida cotidiana, donde cada rincón aporta un toque creativo y singular, detalles que destacan al humorista.

Paredes dibujadas a mano los detalles del jardín exterior de Soy Rada

Agustín “Soy Rada” Aristarán sorprendió con jardín que combina creatividad y estilo personal. El entorno exterior de la casa del humorista combina paredes pintadas a mano hasta una pileta que forman parte de un espacio que refleja su identidad. Cada rincón suma un elemento distintivo que refuerza la idea de un patio donde la originalidad es protagonista.

Soy Rada

A través de sus redes sociales, el artista comparte a diario con sus seguidores videos y fotos donde muestra distintos sectores de su propiedad. Cada ambiente se convirtió en un reflejo de su estilo creativo y lúdico. Pero el sector exterior de la vivienda se destaca por reunir elementos que combinan arte, diversión y funcionalidad, transformándose en un escenario recurrente de sus contenidos.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Soy Rada fueron las paredes intervenidas con murales coloridos y caricaturescos. Aves, flores y formas abstractas recorren una de las paredes del patio, generando una estética de galería al aire libre. Además, aportaron un fondo que se destaca en cada posteo.

El patio pintado a mano de Soy Rada

En otro sector del jardín, se aprecia una pileta amplia rodeada por un deck de madera oscura. Este sector se convierte en el centro de la acción durante el verano, generando un contraste que se equilibra a la perfección con el entorno. La combinación de elementos genera un entorno atractivo y funcional.

La parrilla que nunca prende, el detalle más sorprendente del jardín de Soy Rada

Durante uno de los videos que compartió en sus redes sociales, Agustín Aristarán aparece con Honorio, su perro, y se aprecia uno de los detalles más destacados de su patio su parrilla, bajo una pérgola, equipada con muebles de exterior modernos. Aunque durante una entrevista con Iván de Pineda el actor realizó un comentario que sorprendió a todos.

La parrilla de Soy Rada

En una charla con el modelo para su programa de YouTube, el reconocido artista comentó que dentro de su casa hay un espacio que no suele usar. Luego de que el presentador alagara el increíble espacio de asador, donde cada elemento sigue la misma coherencia estética, el humorista reveló que él no usa la parrilla, sino que la usan sus amigos.

El diseño del jardín de Agustín Aristarán se integra con la casa a través de amplios ventanales que conectan el interior con el exterior. Un detalle llamativo es el tobogán rosado en forma de tubo que desemboca directamente en el living, aportando un toque lúdico y original. Esta conexión refuerza la idea de un hogar donde la diversión y la creatividad son protagonistas.

Soy Rada mostró en su hogar un espacio exterior que refleja creatividad y estilo personal. El jardín reúne murales dibujados a mano, una parrilla que casi nunca usa y una pileta que se roba todas las miradas. La integración de estos elementos convierte al patio en un lugar que acompaña su manera de vivir y crear.

VDV