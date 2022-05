Ray Liotta falleció a los 67 años

Ray Liotta, un actor de gran trayectoria en cine y televisión norteamericana, falleció este jueves y, hasta el momento se desconocen las causas.

La primicia la dio Deadline, que aseguró que el artista murió mientras dormía en República Dominicana, donde estaba rodando la película Dangerous Waters.

Luego surgió en algunos medios que su prometida, Jacy Nittolo, habría estado con él en ese momento. Ray Liotta además tenía una hija, Karsen, de 23 años.

Ray Liotta estaba comprometido con Jacy Nittolo.

Las palabras de Ray Liotta

Una de sus últimas entrevistas fue en noviembre pasado a la revista People. Allí, el recordado actor de "Buenos muchachos", habló sobre cómo su personalidad difería de los papeles de tipo duro que interpretó en la televisión y el cine. "Nunca me he metido en una pelea, excepto durante los deportes, y eso es sólo empujar y cosas de niños tontos", señaló.

Ray Liotta en 2021 / Foto: AFP.

Con respecto a cómo había ascendido su carrera en el último tiempo, Ray Liotta señaló: "Es extraño cómo funciona este negocio, porque definitivamente he tenido una carrera con altibajos. Por alguna razón, este año he estado más ocupado que en todos los años que llevo haciendo esto. Y todavía siento que no estoy allí todavía. Creo que hay mucho más".

En cuanto a su compromiso, en diciembre de 2020 Ray Liotta publicó una foto en su Instagram y contó: "Los deseos navideños se hacen realidad. ¡¡¡Le pedí al amor de mi vida que se casara conmigo, y gracias a Dios dijo que sí!!!".