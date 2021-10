Gisela Dulko hizo su primera aparición en redes sociales en medio de la escandalosa separación con Fernando Gago.

La ex tenista, mamá de Mateo, Daniele y Antonella, compartió una foto en su Insta Stories donde mostró parte de su rutina diaria. La ex deportista subió una imagen en su entrenamiento y fue la primera que hizo desde que trascendieron los detalles de su separación.

Reapareció Gisela Dulko en medio del escándalo por su separación de Fernando Gago.

Cinthia Fernández fue quien aportó datos sobre este escándalo, en el que aseguró que Gisela Dulko descubrió a Gago en su casa con otra mujer.

La tercera en discordia es Verónica , mamá de uno de los compañeros de los hijos de la ex pareja. "La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía, Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín. Ahora la realidad es que ella pidió el divorcio y va a ir hasta las últimas consecuencias, no quiere saber nada", contó la panelista de LAM.

Gisela Dulko y Fernando Gago.

Quién es Verónica, la mujer con la que Gisela Dulko encontró a Gago

Cinthia Fernández también dio detalles de quién sería la mujer con la que Gisela Dulko encontró a Fernando Gago en su propia casa.

Se trata de Verónica Laffitte, una conocida de la tenista en los últimos años y con quien ambos compartían su día a día, por el entorno del colegio de los niños . Laffitte también está casada con un hombre llamado Martín, según explicó Cinthia en Los Ángeles de la Mañana.

Verónica, la mujer con la que Gisela Dulko encontró a Gago.

A pesar de mantener sus redes sociales en privado, en los últimos días comenzó a circular una imagen de Verónica de marzo del 2019, en Mendoza, en donde se la ve a Verónica cuando participó de un evento plagado de famosos, políticos y algunos de los empresarios más destacados del país.