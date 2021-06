Reapareció Lia Crucet: Preocupó su aspecto y habló de su salud

Lía Crucet dejó a todos preocupados después de una breve aparición en sus redes sociales en donde habló de su estado de salud. La artista de 68 años fue internada en el mes de marzo en un hospital de Mar del Plata. Las imágenes despertó el enojo de algunos de su familiares,

Tras descartar coronavirus, se le había diagnosticado neumonía en uno de sus pulmones. Pero además, Lia Crucet había perdido 60 kilos de manera repentina durante la enfermedad y llegó al hospital con un severo cuadro de deshidratación.

"Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos", expresó la diva tropical, quien se encuentra en su casa junto a su marido, Tony Salatino.

A través de Twitter, se demostraron su preocupación y le desearon buena recuperación . Por otro lado, su hija Karina Crucet, se mostró muy indignada en Instagram y apuntó a Tony Salatino, marido de Lía, por difundir estas imágenes. “No la expongas más. Basta. Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”, “¿Hacía falta que el marido publique un vídeo exponiendo a mi mamá así?", escribió.

Desesperante situación de Lía Crucet: tiene demencia irreversible y no controla esfínteres

La salud de la cantante Lía Crucet es desesperante. La querida "Tetamanti" está deteriorada física y psíquicamente y tanto su hija Karina como su nieta Malena.

En diálogo telefónico con Nosotros a la Mañana, Malena se refirió al presente de su abuela. "Está internada en un neuropsiquiátrico de Mar del Plata y recién ahora pudimos saber algo", dijo la joven. Si la ves no la reconocés. Lo que ven de Lía Crucet quedó en el recuerdo, por lo que me dijo mamá que la pudo ver un ratito. Está como una anciana abandonada, los pómulos para afuera, las pupilas dilatadas y está pelada", dijo con tristeza.

Tanto ella como su madre están enfrentadas con el esposo de Lía, Tony Salatino quien, según los dichos de Malena, alejó a Crucet de su familia. Además, Salatino tiene los derechos de las regalías de Crucet, por lo tanto cobra todo lo recaudado a través de SADAIC, porque ella le dio el poder.

Desesperada por el presente de la cantante de "Salomé", Malena dijo que tiene momentos de lucidez pero sólo son segundos y con la visita de su hija se emocionó.

La joven también dijo que su abuela no controla sus esfínteres, tiene toallas a su costado para limpiarse y tiene el trauma de que si no lava sus toallas le van a pegar.

Furiosa con su padrastro dijo que él la abandonó en un geriátrico, "Mi abuela es una migaja de lo que fue y me da bronca porque mi abuela no tiene por que estar así porque ella tenia su dinero, una obra social como la gente. Tenían una deuda muy grande en la mutual y hubo que sacar los ahorros para pagar la deuda de una cuota de 700 pesos por mes y no tenían, Fijate cómo estaba", agregó.