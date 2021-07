Reina Reech fue la invitada de lujo al piso de Jey Mammon, en "Los Mammones" su programa en América TV y sorprendió al conductor con una anécdota que dejó en silencio a todos. Como en todos los programas el invitado se sometió al juego de preguntas y respuestas y allí la madre de Juana Repetto hizo una confesión sobre Luciano Castro, actor con quien trabajó en 2007 y 2008, en la novela "Lalola".

"¿Te irías de campamento con Luciano Castro? No entiendo esta pregunta", dijo el conductor, esperando que la invitada levante la paleta por "sí" o "no". "Hice Lalola con Luciano Castro", respondió Reina primero y luego dijo con contundencia: "Pero no me iría de campamento.

Sorprendido, Jey repreguntó: "¿Por qué?". Y la coreógrafa confesó: "Porque ya le dije que no en Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento?".

A Luciano Castro, Reina le dijo que no...

El conductor aún sorprendido dijo: "Un minuto. ¿A qué le dijiste que no?". Y Reech fue aún más clara: "Jey, las palabras sobran. Es así como entendiste". Picante...

Reina Reech confesó cuando le dijo que no a una propuesta íntima a Luciano Castro.

Revelan el romance de Reina Reech con un jugador de Boca

Reina Reech fue una de las bellezas destacadas durante los 80 y con una carrera en ascenso. Pero además de su relación con Nicolás Repetto, la artista mantuvo un breve affaire con un reconocido jugador de Boca Junior en los 80 y fue Oscar Ruggeri quien los "mandó al frente".

El ex deportista contó una divertida anécdota en Fútbol 90 de ESPN en la que detalló todos los autos que usaban en esa década los deportistas.

"Al Chino Benítez lo voy a mandar al frente total ya pasaron años. Nos despertábamos y todos decíamos 'dale que está llegando el Chino' que era un rey de la noche. Aparecía con una coupé Taunus y con una mina que venía del boliche. Salíamos todos y tengo la foto: un pibe de la Candela, yo y Reina Reech", disparó para la risa de todos los presentes sorprendidos por la anécdota.

Al parecer, la mamá de Juana Repetto mantuvo un affaire con Jorge "Chino" Benítez el deportista que en ese momento era la estrella del club Xeneize, considerado uno de los mejores volantes por derecha de la historia del club.

FL